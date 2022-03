Amazon.com-Aktie: Prime-Mitgliedschaft kostet jetzt 16% mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Preiserhöhungen für Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) Prime-Mitglieder sind am Freitag in Kraft getreten.

Bestehende und neue Prime-Kunden müssen nun $14,99 statt $12,99 für ihr Monatsabonnement bezahlen. Für das Jahresabonnement müssen die Kunden $139 statt $119 bezahlen.

Das Unternehmen hat den Preis für Prime bereits im Jahr 2018 erhöht, als die Kosten für die Mitgliedschaft von 99 auf 119 US-Dollar stiegen.



