Amazon.com-Aktie: €1 Milliarde an Steuergutschriften!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

€1,2 Milliarden Verluste Amazon.com Inc s (NASDAQ: AMZN) wichtigstes europäisches Einzelhandelsgeschäft meldete €1,2 Milliarden ($1,2 Milliarden) Verluste im Jahr 2021, was es dem Unternehmen ermöglicht, Steuern zu umgehen und €1 Milliarde an Steuergutschriften zu gewinnen, Bloomberg berichtet. Die in Luxemburg ansässige Amazon EU Sarl verzeichnete 2021 einen Umsatz von €51,3 Milliarden, 17 % mehr als im Vorjahr. Die Einheit verzeichnete €37 Milliarden an “Roh-,… Hier weiterlesen