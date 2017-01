Amazon auf dem Weg an die SPITZE!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

der Wachstumskurs von Amazon scheint keine Grenzen zu kennen. Erstmals schafft es der Online-Händler jetzt auch in die Top 10 der größten Einzelhandelsunternehmen der Welt. Es ist damit der einzige reine Online-Anbieter auf dieser Liste. Unangefochten auf Platz 1 steht noch immer Walmart. Das geht aus der diesjährigen Studie »Global Powers of Retailing« hervor, die durch die Beratungsgesellschaft Deloitte durchgeführt wird.

Uneinholbar im Online-Geschäft!

Immerhin auf Platz vier schafft es die deutsche Schwarz-Gruppe, zu der die Unternehmen Lidl und Kaufland gehören. Aldi rutscht vom siebten auf den achten Platz, dennoch liegt der Discounter damit noch vor Amazon. Im Online-Segment aber ist der US-Anbieter uneinholbar an der Spitze. Wie groß Amazons Marktmacht hier ist, zeigt ein Blick auf den österreichischen Markt. Hier bringt es Amazon auf schwindelerregende 361 Millionen Besuche. Die darauf folgenden Top 20 schaffen es zusammen nur auf gut die Hälfte. Amazon wird aber noch weiter nach den Sternen greifen. Hiesige Einzelhändler wie Rewe zeigen sich schon besorgt aufgrund einer möglichen Einführung von Amazon Fresh. Der Dienst existiert in den USA bereits und beliefert Kunden seit einiger Zeit auch mit frischen Lebensmitteln.

