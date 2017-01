Amazon auf Brautschau: Dies wäre ein interessantes Investment!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

der US-amerikanische Versandriese Amazon streckt derzeit fleißig seine Fühler nach lukrativen Investitionen aus. Im aktuellen Blickpunkt steht laut Reuters eine insolvente Modekette mit dem Namen American Apparel. Zusammen mit dem hippen kalifornischen Bekleidungsunternehmen Forever 21 habe Amazon deutliches Interesse an dem strauchelnden Textilunternehmen aus Los Angeles gezeigt. Reuters beruft sich hierbei auf Insiderquellen.

Das Buhlen um eine mögliche Übernahme wird durch den kanadischen Textil-Konkurrenten Gildan erschwert. Dieser hatte ebenfalls Engagement gezeigt und will mit 66 Millionen US-Dollar zunächst Teile von Produktion und Vertrieb sowie vorläufige Markenlizenzen erwerben. Problematisch wird jenes Unterfangen deshalb, da Gildan eine Produktionsauslagerung nach Kanada vorsehe und somit die Verkaufsbedingungen von American Apparel nicht erfülle.

American Apparel und der Niedergang einer guten Idee

Das Textilunternehmen American Apparel wurde im Jahre 1989 in Los Angeles gegründet und entwickelte sich in der Folge zu einem bedeutenden Spieler in den USA und der Welt. Auch in Deutschland ist der Konzern mit diversen Filialen ansässig. American Apparel brüstet sich damit, dass die Produktion sogenannte Sweatshop-freie Kleidung herstellt, die nicht in Ausbeuterfabriken in zum Beispiel Asien, sondern ausschließlich im heimischen Los Angeles hergestellt werden.

Nach dem schnellen Aufstieg während der 1990er und 2000er Jahre geriet der Modeausstatter zunehmend in Schieflage. Grund hierfür sei vor allem die aufkommende Internetkonkurrenz, welche wesentlich billigere Preise anbieten konnte. Das Unternehmen musste im November vergangenen Jahres wieder einmal Insolvenz anmelden, nachdem nur neun Monate zuvor (Oktober 2015) schon einmal die Zahlungsunfähigkeit erreicht wurde.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse