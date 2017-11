Amazon adaptiert die weltweit bekannten Fantasy-Romane Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien als Serie mit einer mehrjährigen Produktionsverpflichtung (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Die TV-Adaption erkundet neue Storylines, die vor dem Roman DerHerr der Ringe: Die Gefährten spielen. Die Serie wird 2020 exklusivbei Amazon Prime Video Premiere feiern.Amazon hat die weltweiten Fernsehrechte an Der Herr der Ringeerworben. Mit Verpflichtung für mehrere Staffeln entsteht eine Serie,die auf den berühmten Fantasy-Romanen von J.R.R. Tolkien basiert. DasAmazon Prime Original wird von den Amazon Studios in Kooperation mitTolkien Estate and Trust, HarperCollins und New Line Cinema, eineDivision von Warner Bros. Entertainment, produziert."Der Herr der Ringe ist ein kulturelles Phänomen, das dieVorstellungskraft von Generationen von Fans durch Literatur und Kinogefangen genommen hat", meint Sharon Tal Yguado, Head of ScriptedSeries, Amazon Studios. "Wir fühlen uns geehrt, zusammen mit TolkienEstate and Trust, HarperCollins und New Line an dieser aufregendenFernsehproduktion zu arbeiten. Es ist toll, Fans von Der Herr derRinge auf eine neue aufregende Reise nach Mittelerde mitnehmen zudürfen.""Wir freuen uns, dass Amazon mit seinem langjährigen Engagementfür Literatur das Zuhause für die erste mehrjährige Fernsehserie vonDer Herr der Ringe sein wird", so Matt Galsor, ein Vertreter vonTolkien Estate and Trust und HarperCollins. "Sharon und das Team vonAmazon Studios haben außergewöhnliche Ideen, um bisher unerforschteGeschichten aus J.R.R. Tolkiens ursprünglichen Aufzeichnungen auf dieLeinwand zu bringen."In Mittelerde verortet, wird die Serienadaption eine neueStoryline vor der Handlung von Der Herr der Ringe: Die Gefährtenerforschen. Der Deal beinhaltet einen möglichen zusätzlichen Spin-Offder Serie.Der Herr der Ringe ist eine weltbekannte Roman-Triologie, die mitdem International Fantasy Award und dem Prometheus Hall of Fame Awardausgezeichnet wurde. Die Romane wurden 1999 zum Lieblingsbuch derAmazon-Kunden des Jahrtausends und 2003 in BBC's The Big Read zuGroßbritanniens beliebtesten Romanen aller Zeiten gekürt. DieFilmadaptionen von New Line Cinema und dem Regisseur Peter Jacksonspielten zusammen einen Bruttobetrag von fast 6 Milliarden US Dollarweltweit ein. Mit einer Star-Besetzung, zu der unter anderem ElijahWood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Liv Tyler, Sean Astin undOrlando Bloom gehörten, erhielt die Trilogie Der Herr der Ringeinsgesamt 17 Academy Awards, darunter in der Kategorie "Bestes Bild".Das Amazon Prime Original wird über die Amazon Prime Video-App aufSmart TVs, mobilen Geräten wie Tablet und Smartphones, Amazon FireTV, Fire TV Stick oder online unter amazon.de/amazonvideo zurVerfügung stehen. 