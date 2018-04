Amazon: Zurück zum Blick auf die Zahlen!  

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

Amazon hat mitgeteilt: Am 26. April sollen die Zahlen zum ersten Quartal 2018 veröffentlicht werden. Natürlich mit „conference call“, und dieses Event soll auch per Live-Webcast verfolgbar sein. Vielleicht wird sich der eine oder die andere freuen, wenn bei Amazon wieder harte Zahlen im Vordergrund stehen – und nicht Meldungen dazu, was der US-Präsident per Tweet an Amazon kritisiert. Denn ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.