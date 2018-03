Amazon: Zündet die Rakete die nächste Stufe?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

Amazon hatte in einem brillanten Aufwärtstrend zuletzt etwas geschwächelt, wie Chartanalysten festgestellt haben. Die Aktie startete auch mit keinem wirklich guten Signal in die neue Woche. Dennoch sind die Chartanalysten weiterhin sehr zuversichtlich, was die Chancen und den weiteren Kursverlauf betrifft. So ginge es in einem ersten Schritt um das Erreichen eines neues Allzeithochs. Darüber könne die Aktie dann ob ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.