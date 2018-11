Amazon: Ziemlich abgehoben!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon will sich möglichst unabhängig machen von anderen Logistikunternehmen. Das zeigt schon alleine, dass immer häufiger der eigene Lieferdienst „Amazon Logistics" an der Haustür klingelt, auch in Deutschland. Doch der Onlineriese ist auch längst in der Luft unterwegs. Amazon Air besitze bereits mehr als 40 Flugzeuge, vermeldet aktuell der Branchendienst aero telegraph. Amazons neue Tochter sei damit in drei Jahren zur

Ein Beitrag von Achim Graf.