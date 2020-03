Amazon, Zalando, Zooplus: Werden diese 3 Aktien zu Gewinnern der Corona-Pandemie?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Selbst die Aktien, die ursprünglich noch als mehr oder minder geheime Profiteure der COVID-19-Pandamie gehandelt wurden, befinden sich mittlerweile auf dem absteigenden Ast. In diese Kategorie fallen etwa Netflix (WKN: 552484) oder TeamViewer (WKN: A2YN90). Klar: Wer in Quarantäne zu Hause sitzt oder im Homeoffice ist, der bekommt sicherlich Lust auf den einen oder anderen Film oder hält geschäftliche Meetings über das Internet ab. Trotzdem wurden die Aktien mittlerweile vom generellen Verkaufsdruck erfasst.

Eine andere Branche, die von der Pandemie profitieren könnte, ist der Onlinehandel. Wurden die Aktien von Amazon.com (WKN: 906866), Zalando (WKN: ZAL111), Zooplus (WKN: 511170) und Konsorten also zu Unrecht abgestraft? Finden wir es heraus!

Amazon als Kerngewinner

In Zeiten wie den jetzigen, wo reihenweise Geschäfte vorübergehend geschlossen bleiben, potenziell Erkrankte sich in Quarantäne setzen und von allen Seiten das Vermeiden von Menschenansammlungen und sozialen Kontakten empfohlen wird, dürfte der Onlinehandel einen kleinen Boom erleben. Zumindest so lange, wie die E-Commerce-Akteure nicht von unterbrochenen Lieferketten oder Zwangsschließungen von Lagerstandorten betroffen sind.

Profitieren dürften erst einmal ganz besonders die Onlinehändler, die Waren anbieten, die nun aufgrund von Zwangsschließungen nicht mehr vor Ort gekauft werden können. Darunter fallen etwa Haushaltsgeräte, Elektronik und Kleidung. Tierbedarfsmärkte dürfen nach jetzigem Stand der Dinge geöffnet bleiben, weshalb der positive Effekt auf Zooplus nicht so stark, aber dennoch spürbar sein dürfte.

Interessant finde ich vor allem die langfristige Chance: Für das Geschäft von Amazon, Zalando oder Zooplus ist es eher unerheblich, ob man mal ein oder zwei besonders gute Quartale gehabt hat. Interessanter – auch für die Aktionäre – ist, dass Verbraucher, die nun erstmals E-Commerce-Erfahrungen machen, auch nach dem Ende der Pandemie sehr wahrscheinlich dabei bleiben werden. Das ist ein Effekt, der jedes Jahr in der Weihnachtssaison beobachtet werden kann.

Kaufalarm für die Aktien?

Die Amazon-Aktie hat seit ihrem letzten Hoch 17,3 % verloren und befindet sich nun wieder in etwa auf dem durchschnittlichen Kursniveau von 2019 (Stand aller Kurs- und Bewertungsangaben: 17. März 2020). Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) befindet sich im Vergleich mit den letzten Jahren „nur“ auf einem durchschnittlichen Niveau von aktuell 63 auf Basis der für 2020 erwarteten Gewinne. Bei einer von Analysten erwarteten Gewinnwachstumsrate von 30 % in den nächsten fünf Jahren zwar kein himmelschreiend teurer Preis, aber auch kein eindeutiges Kauflevel – trotz der heftigen Verluste im Crash.

Zalando musste da mehr einstecken: Die Aktien fielen seit den Hochs im Februar um ziemlich genau ein Drittel. Warum, ist eigentlich schwer zu sagen: Immerhin sind Bekleidungsgeschäfte in Deutschland und anderen EU-Staaten derzeit geschlossen – es führt also teilweise gar kein Weg mehr am Onlineshopping vorbei, wenn man Kleidung haben möchte. Bis 2023 oder 2024 möchte Zalando auf einen Jahresumsatz von 13 Mrd. Euro kommen und auf dem Weg dorthin eine Wachstumsrate von 15 bis 20 % im Jahr hinlegen. Die derzeitige Marktkapitalisierung von gut 7,8 Mrd. Euro wirkt dagegen recht klein, weshalb die Bewertung hier günstig scheint.

Zooplus hat trotz der scheinbar übermächtigen Konkurrenz aus Seattle seine Umsätze in den letzten Jahren stetig steigern können. Dennoch haben Amazon und auch die internationale Expansion ihre Spuren in den Finanzen hinterlassen: In den letzten Jahren brachen die Bruttomargen immer weiter ein, 2018 rutschte das Unternehmen sogar in die roten Zahlen. Solange das zweistellige Umsatzwachstum jedoch anhält, dürfte das Unternehmen gute Chancen haben, wieder in die Gewinnzone zu kommen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von aktuell nur 0,34 ist eine Einladung für Anleger, die daran glauben, dass das Unternehmen sich langfristig im Markt halten und profitabel wachsen kann.

The post Amazon, Zalando, Zooplus: Werden diese 3 Aktien zu Gewinnern der Corona-Pandemie? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unser Top Small Cap für das Jahr 2020! Im Laufe des letzten Jahrzehnts ist die Zahl an massiven Datenverletzungen und Hackerangriffen in die Höhe geschnellt. Beinahe 4 Milliarden persönliche Verbraucherdaten wurden gestohlen.

Dieses wachstumsstarke Small-Cap-Unternehmen hilft Firmen bei der Sicherung von Logins ihrer Mitarbeiter.

Der Umsatz ist im letzten Jahr um 48 % gestiegen und die Aktie ist in den letzten zwei Jahren dreistellig nach oben geklettert. Wir glauben: Dieses Unternehmen steht erst ganz am Anfang.

Da Hacker immer raffinierter werden und digitale Sicherheit wichtiger denn je wird, ist der Bedarf an solchen Dienstleistungen erst am Anfang – und dieses Unternehmen ist perfekt positioniert, um in diesem Sektor eine führende Rolle einzunehmen.

In unserem brandneuen Sonderreport „Unsere Top-Small-Cap-Aktie für das Jahr 2020 und darüber hinaus“ nennen wir dir alle Details. Jetzt hier kostenlos abrufen!



Christoph Gössel besitzt Aktien von Amazon.com und Zalando. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Netflix und Zalando und empfiehlt Zooplus.

Motley Fool Deutschland 2020