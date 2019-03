Amazon: Zahlungsfrist verlängert!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Versandhändler Amazon gewährt seinen Kunden ab sofort einen kurzfristigen, zinslosen Kredit: Wurden Zahlungen bislang direkt nach der Bestellung fällig, führt das Unternehmen laut Mitteilung nun die neue Funktion der Monatsabrechnung ein. Kunden können damit Waren bei Amazon bestellen und erst am Anfang des Folgemonats per Überweisung begleichen. Für die Nutzung der Monatsabrechnung fallen demnach keine zusätzlichen Gebühren an.

Ein Beitrag von Achim Graf.