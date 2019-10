Amazon mit Zahlen-Schock: Mehr Umsatz, weniger Gewinn – und das bleibt vorerst so!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Zahlentag bei Amazon (WKN: 906866): Wie am Donnerstag bekannt gegeben, setzte Amazon im dritten Quartal bei einem Umsatzwachstum von 24% 70 Milliarden US-Dollar um. Der operative Gewinn dagegen schmolz auf 3,2 Milliarden US-Dollar nach 3,7 Milliarden US-Dollar in Q3 2018. Nach Steuern meldete der Onlineshopping-Gigant einen Quartalsüberschuss von 2,1 Milliarden US-Dollar oder 4,23 Dollar pro Aktie nach 2,9 Milliarden US-Dollar (5,75 Dollar pro Aktie) im Vorjahr.

Amazon geht in wenigen Wochen in seine 25. Weihnachtssaison und stellt aktuell sein beliebtes Prime-Angebot auf taggleiche Lieferung (one-day delivery) um. Während CEO Jeff Bezos die Entscheidung zugunsten taggleicher Lieferungen als „langfristig richtig“ betrachtet, verschlingt die strategische Maßnahme hohe Investitionen, die sich im Ergebnis des dritten wie auch vierten Quartals widerspiegeln.

Guidance für Weihnachtsquartal enttäuscht

Die Marktreaktion auf das gestrige Zahlenwerk fällt eindeutig aus: Amazon-Aktien tauchen im vorbörslichen Handel am Freitag um -5,51% auf 1682,57 US-Dollar ab. Sorgen um die Profitabilität bestimmen aktuell das Sentiment in dem Nasdaq-Wert.

So will der Konzern aus Seattle im Weihnachtsquartal Umsatzerlöse zwischen 80 und 86,5 Milliarden US-Dollar erzielen, was einem Anstieg von 11% bis 20% gegenüber dem vierten Quartal 2018 entspräche. Der operative Gewinn soll zwischen 1,2 und 2,9 Milliarden US-Dollar liegen nach 3,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.