Amazon: Wie entwickelt sich das Wachstum bei den Prime-Kunden?

das Potential von einigen Technologiewerten wird nicht einfach nur an der Auftragslage oder dem Umsatz gemessen, sondern anhand des Wachstums der Useranzahl. Das mag aus der klassischen Sicht der Unternehmensbewertung zwar etwas eigen klingen, weshalb viele Value-Investoren skeptisch gegenüber Technologieaktien eingestellt sind, doch Zeiten ändern sich und damit auch die umsatztreibenden Kräfte. Viele Technologiewerte sind stark nutzergetrieben, weshalb man dem Nutzerwachstum mehr Value beimessen sollte.

Mehr Transparenz könnte bei der Bewertung helfen

Das Problem ist eher, dass Technologieunternehmen oft zu wenig Informationen zu ihrer User-Base preisgeben, wie etwa, was der einzelne User im Durchschnitt an Umsatz generiert hat. Umso wichtiger ist es, den Gehalt dieser Informationen aus Bewertungssicht als wichtig zu erachten, um den Unternehmen damit einen Anreiz zu geben, mehr Transparenz zu gewährleisten. Auch für Amazon ist die User-Base sehr wichtig. Insbesondere die Anzahl der Prime-Kunden. Doch Amazon gibt die Entwicklung dieser Kennziffer nicht preis.

Segment wächst am stärksten

Es wird geschätzt, dass die Anzahl der Prime-Kunden in den USA im dritten Quartal 2017 auf 90 Mio. gestiegen ist. Damit wären es 5 Mio. mehr Kunden als noch im zweiten Quartal. Seit dem dritten Quartal 2016 hat sich die Anzahl der Prime-Kunden alleine in den USA um 25 Mio. erhöht. Die Umsätze aus Mitgliedschaften, wozu auch Amazon-Prime gehört, stiegen im dritten Quartal um 59 % auf 2,4 Mrd. US-Dollar. Damit war das Segment nach Umsatz das am stärksten wachsende im dritten Quartal.

