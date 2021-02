Amazon: Wer ist Andy Jassy?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Als Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) am Dienstag seine Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlichte, gab es eine weitere große Ankündigung: Jeff Bezos wird als CEO zurücktreten und im dritten Quartal 2021 in die Rolle des Executive Chair wechseln.

Sein Nachfolger ist Andy Jassy, derzeitiger CEO von Amazon Web Services (AWS), einer On-Demand-Cloud-Computing-Tochter von Amazon. Zu den Fragen, die sich jeder stellt: Wer genau ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung