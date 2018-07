Amazon: Wer hat Angst vorm unersättlichen Koloss?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die milliardenschwere Übernahme der Onlineapotheke PillPack durch Amazon sorgt nicht nur in den USA für Aufregung, sondern nun auch in Deutschland. Dies berichtete die „Deutsche Apotheker Zeitung“ (DAZ) am Dienstag. Demnach habe sich der deutsche Apothekerverband ABDA besorgt über die Entwicklungen in den USA geäußert.

Auf Nachfrage, warum ABDA besorgt sei, antwortete ein Sprecher der Standesvertretung gegenüber DAZ: „Die Übernahme von PillPack ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.