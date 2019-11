Amazon Web Services, HERE Technologies und SiriusXM Connected Vehicle Services Inc. sind Sponsoren des Hackathon der AutoMobility LATM 2019 der Los Angeles Auto Show

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Smarte Lösungen für Planen, Modellieren und Maximieren des"elektrischen" Fahrerlebnisses im Fokus des Hackathon / Preise imGesamtwert von 20.000 US$Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die Los Angeles Auto Show (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2632186-1&h=3831715773&u=https%3A%2F%2Flaautoshow.com%2F&a=Los+Angeles+Auto+Show) (LA Auto Show®) hat für denHackathon der diesjährigen AutoMobility LA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2632186-1&h=2291725597&u=https%3A%2F%2Fautomobilityla.com%2F&a=AutoMobility+LA)TM die Sponsoren sowie das Thema und die Juryvorgestellt: Der Wettbewerb, der vom 17. bis 18. November 2019 im LosAngeles Convention Center stattfindet, wird von den HauptsponsorenAmazon Web Services (AWS) und HERE Technologies präsentiert. SiriusXMConnected Vehicle Services Inc., eine Tochter der SiriusXM HoldingInc., ist Co-Sponsor. Im Fokus des 2019er Hackathon der AutoMobilityLA steht die Optimierung der Infrastruktur für das elektrischeFahren. Dabei werden Preise im Gesamtwert von 20.000 US$ vergeben,der Sieger erhält einen Hauptpreis in Höhe von 10.000 US$."Neue Technologien treiben den tiefgreifenden Wandel derAutomobilindustrie voran", sagte Dean Phillips, weltweiterTechnischer Leiter Automobil und Produktion von AWS. "Für dieseTransformation braucht es große und kompetente personelle Ressourcen.Der Hackathon der AutoMobility LA bietet eine Plattform, um diese zuentwickeln."Über zwei Tage hinweg sollen die Teilnehmer Software undArchitektur zum Betrieb einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeugeund Elektrotrucks entwickeln. Diese sollen eine Langstrecke von ca.2.100 Kilometern auf der US-Interstate 5 von Mexiko nach Kanadazurücklegen. Auf Grundlage von Daten der Stadt Los Angeles, derConnected Vehicle Reference Architecture (CVRA 2.0) von AWS sowie vonHERE Location Services und SiriusXM Connected Vehicle Services sollendie Teilnehmer Lösungen entwickeln, die folgende vierSchlüsselbereiche unterstützen:- Reiseplanung mit "intelligentem Laden", einschließlich integriertemBezahlsystem- Batterieleistung, Analysen und Reichweitenberechnung unterBerücksichtigung der lokalen Umgebung und des Fahrstils- Verbessern des Fahrzeuginnenraum-Gefühls (z.B.On-board-Sprachtechnologien wie Alexa Auto)- Modelle für die beste Fahrzeugnutzung und größtmöglicheFahrzeugsicherheit, auf Basis der Fahrzeugdaten, der Ortsdaten vonHERE sowie der Fahr-, Orts- und Unfalldaten von SiriusXM ConnectedVehicle Services"Fahrzeuge werden oft danach beurteilt, was sie unter der Haubehaben. Je elektrischer, vernetzter und automatisierter sie werden,desto mehr bezieht sich dies auch auf die Leistung derBackend-Systeme der Fahrzeuge", sagte Mithun Dhar, GeschäftsführerDeveloper Relations bei HERE Technologies. "Wir freuen uns, dieseHerausforderungen der realen Welt mit HERE-Ortsdaten undRouting-Algorithmen zu unterstützen. Sie werden herangezogen, um dieInfrastruktur für Elektrofahrzeuge an einer der vielbefahrendstenUS-Autobahn-Strecken zu planen und zu optimieren. Der Hackathon weistauf die wichtige Rolle hin, die die Entwickler im Rahmen derVeränderungen der Automobilindustrie und damit für die Zukunft derMobilität spielen."Am Montag, 18. November, präsentieren die Teams ihre Lösungen vorExperten aus dem Automobil- und Technologiebereich. Der Gewinner wirdim Rahmen der AutoMobility LA am Dienstag, 19. November, verkündet.Zur Jury des Hackathons gehören in diesem Jahr folgende Experten:- John Jasper, Senior Vizepräsident Connected Vehicle Services beiSiriusXM- Jay Kim, Stellvertretender Generaldirektor, Verkehrsverwaltung LosAngeles- Nils Kunces, Senior Account-Manager Vertrieb Automotive bei HERETechnologies- Dean Phillips, Weltweiter Technischer Leiter Automobil undProduktion von AWS- Chris Wenneman, Leiter Alexa Auto bei Amazon"Wettbewerbe wie der Hackathon sind nicht nur für die AutoMobilityLA wichtig, sondern auch für die Zukunft der Automobil- undTechnologiebranche", sagte Terri Toennies, Präsidentin von LA AutoShow und AutoMobility LA. "Wir bieten den Teilnehmern eine Plattform,auf der sie dabei mithelfen können, das Fahrerlebnis mitElektrofahrzeugen sowie die Infrastruktur dafür zu optimieren - vordem Hintergrund ihrer rapide wachsenden Verbreitung. 38 Prozent derdiesjährigen Messepremieren sind Elektrofahrzeuge. Deshalb ist esspannend zu sehen, welche Lösungen im Bereich Elektrifizierung beider AutoMobility LA entwickelt werden."Die Anmeldung zum 2019er Hackathon der AutoMobility LA ist absofort möglich unter AutoMobilityLA.com/hackathon/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2632186-1&h=2944075831&u=http%3A%2F%2Fautomobilityla.com%2Fhackathon&a=AutoMobilityLA.com%2Fhackathon%2F).Mehr Informationen zur AutoMobility LA, zu Tickets sowie zumHackathon gibt es unter AutoMobilityLA.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2632186-1&h=161719703&u=http%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F&a=AutoMobilityLA.com).Im Anschluss an die AutoMobility LA - mit Auftritten vonBranchen-Sprechern, Neuigkeiten zu Produkten und Unternehmen,Networking-Events und Fahrzeug-Premieren internationalerAutohersteller - werden auf den Publikumstagen der LA Auto Show (von22. November bis 1. Dezember 2019) etwa 1.000 Fahrzeuge präsentiert.Besucher können mehr als 65 Debütfahrzeuge sehen. Die Herstellerbieten zahlreiche weitere Marketing-Aktivitäten an. Dazu gehören auchTestfahrten, unter anderem von Acura, Audi, Fiat, Honda, Jaguar, LandRover und Tesla.Mehr Informationen zur LA Auto Show finden Sie unterLAAutoShow.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2632186-1&h=2615883772&u=http%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F&a=LAAutoShow.com).Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LADie AutoMobility LA 2019 findet vom 18. bis 21. November im LosAngeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungender Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show. Die 1907gegründete und 112 Jahre alte Los Angeles Auto Show öffnet vom 22.November bis 1. Dezember 2019 für das Publikum.2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA AutoShow und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA. Sie führtals erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neueTechnologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien.Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge inZukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie istMarktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und istPlattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalenMedienpublikum.Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car DealerAssociation (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles)unterstützt und von ANSA Productions betrieben. AktuelleInformationen zur Show erhalten Sie bei Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2632186-1&h=3664708972&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLAAutoShow&a=Twitter), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2632186-1&h=177211232&u=https%3A%2F%2Ffacebook.com%2FLosAngelesAutoShow&a=Facebook) oder Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2632186-1&h=2630552771&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flaautoshow%2F&a=Instagram). Registrieren Sie sich für zusätzliche Hinweise zurShow unter http://www.LAAutoShow.com.Mehr Infos zur AutoMobility LA finden Sie aufhttp://www.automobilityla.com/. Folgen Sie AutoMobility LA aufTwitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2632186-1&h=1365511629&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fautomobilityla%3Flang%3Den&a=Twitter),Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2632186-1&h=1441222577&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fautomobilityla%2F&a=Facebook) undInstagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2632186-1&h=4116993766&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fautomobilityla%2F&a=Instagram).Pressekontakt:Antonia Stahl M.A.KommunikationsberatungTel.: +49 176 49 19 68 38media@LAAutoShow.deLogo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpgOriginal-Content von: Greater Los Angeles Auto Show, übermittelt durch news aktuell