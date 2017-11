Amazon: Was beeinflusste den steilen Umsatzanstieg?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

Amazon hat in der vergangenen Woche die Ergebnisse per drittes Quartal vorgelegt und insbesondere beim Umsatzanstieg überzeigen können. Das zuletzt etwas schwächere Umsatzwachstum hat sich wieder stabilisiert und wies einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr auf. Dabei lag der Umsatz per Q3 2017 bei 43,7 Mrd. US-Dollar. Ein Plus von 34 %. Die Analysteneinschätzungen hatte man um 1,6 Mrd. US-Dollar übertroffen.

Delle im Umsatzanstieg offiziell vorbei?

Per Q2 2017 lag der Umsatzanstieg bei 25 %, in Q1 2017 bei 23 %. Im dritten Quartal 2016 lag der Anstieg bei 29 %. Es wird deutlich, dass die Delle im Umsatzanstieg nun vorbei ist. Die größten Beiträger waren zum einen Umsätze des kürzlich erworbenen Einzelhändlers Whole Foods Markets, starke Umsätze im Segment Amazon Web Services sowie positive Währungseffekte. Insgesamt 1,3 Mrd. US-Dollar an Umsatz hatte Whole Foods Markets für Amazon generiert. Über den positiven Währungseffekt kamen noch 124 Mio. US-Dollar hinzu. Im vergangenen Jahr betrug das Plus hier lediglich 52 Mio. US-Dollar.

Ergebnis je Aktie stagniert

Netto lag das Ergebnis im dritten Quartal leicht über dem des Vorjahres. Das Ergebnis je Aktie war mit 0,52 US-Dollar gegenüber dem Vorjahr jedoch unverändert. Das könnte wiederum an der Verwässerung gelegen haben. Die Anzahl der Aktien im Umlauf betrug Ende des dritten Quartals 503 Mio. nach 496 Mio. im vergangenen Jahr. Die geringere Anzahl an frei handelbaren Aktien könnte auf aktienbasierte Vergütungen zurückgegangen sein. Gegenüber dem Vorquartal stieg das Ergebnis je Aktie jedoch um 30 %. Dennoch, im ersten Quartal 2017 lag das Ergebnis je Aktie bei über 1,40 US-Dollar. Hier schlagen sich die Ausgaben für die Expansion deutlich nieder.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.