Amazon: Warum die Akquisition von Whole Foods auch Microsoft gegen den Strich gehen könnte!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

in der vergangenen Woche hatte ich noch zu dem Konkurrenzkampf zwischen Microsoft und Amazon um das indische Cloud-Segment geschrieben und mit welchen Bandagen dort gekämpft wird. So hatte Microsoft jüngst Investitionen in den größten e-Commerce Anbieter Flipkart getätigt und so seine Cloud-Services bei dem Anbieter durchgesetzt. Zuletzt kamen Gerüchte auf, Microsoft wolle 100 Mio. in den indischen Uber-Konkurrenten Ola investieren. Dieser nutzt derzeit die Cloud AWS von Amazon und es wird befürchtet, dass wenn die Investition tatsächlich erfolgt, Ola auf Azure wird umsteigen müssen.

Das kann ich auch

Doch diese Taktik kann sich auch Amazon zunutze machen. Vor allem in Anbetracht dessen, dass der kürzlich erworbene Einzelhändler Whole Foods Markets derzeit noch Kunde von Microsoft ist. Eine Umstellung der Systeme auf die AWS-Plattform, die derzeit 91.000 Mitarbeiter nutzen, dürfte Microsoft deutlich zu spüren bekommen. Besonders unangenehm: Whole Foods will die Anzahl seiner Filialen in den nächsten Jahren von aktuell 462 auf 1.200 ausbauen. Da würde dem Software-Riesen viel Geld durch die Lappen gehen.

Microsoft hatte in den letzten vier Quartalen den weltweiten Marktanteil um 3 % steigern können. Amazon steigerte seinen Anteil zwar nur um 1 %. Dennoch führt Amazon nach Umsatz das Cloud-Segment mit einem weiten Vorsprung vor Microsoft an, die die weltweite Nummer zwei sind.

>> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Auto-Aktie. Kein Wunder! Sie wird die Automobilbranche revolutionieren.

Der Name dieser genialen Auto-Aktie lautet …

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.