Amazon: Im Visier des US-Präsidenten!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

es ist ein ziemlich seltener Vorgang, dass ein US-Präsident so massiv gegen ein Unternehmen aus dem eigenen Land wettert. Doch das, was derzeit Donald Trump in Richtung des E-Commerce-Giganten Amazon loslässt, kann man schon als Generalangriff werten. Über sein Lieblings-Sprachrohr Twitter beklagt sich Trump seit Tagen darüber, dass Amazon kaum Steuern zahle und die Existenz von tausenden Einzelhändlern bedroht.

Könnte Amazon ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Carsten Müller.