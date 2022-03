Amazon: Trotz Aktiensplit droht Ungemach!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Als Amazon am 3. Februar seine Jahreszahlen vorlegte, stieg der Börsenwert des Tech-Giganten an nur einem Handelstag um 190 Milliarden US$. Das hat noch nie ein US-Unternehmen zuvor geschafft. Was die Anleger derart verzückt hat: Dank der Beteiligung am E-Auto-Bauer Rivian und dem boomenden Cloud-Geschäft präsentierte das Unternehmen ein deutlich besseres Ergebnis als erwartet.

