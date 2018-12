Amazon: Traum oder Albtraum?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Er ist der Traum von Technikbegeisterten – und der Alptraum der Gewerkschaften: der Laden ohne Verkaufspersonal und ohne Kassen. In den so genannten Amazon-Go-Geschäften registrieren bereits Kameras und Sensoren, welche Artikel sich die Kunden aus den Regalen nehmen. Ein Bezahlen am Ausgang ist dann nicht mehr nötig, wer den Laden verlässt bekommt den Betrag vom Amazon-Konto abgebucht. Doch während diese Geschäfte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.