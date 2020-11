Amazon: Top-Aktie bleibt Top-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Hat die Amazon Aktie ihren Zenit überschritten? Kann Amazon überhaupt noch weiter wachsen? Und was bringt der Black Friday dem Online-Handelsriesen Amazon und damit auch dem Börsen-Kurs der Amazon-Aktie? Sicherlich kann sich die exorbitante Gewinnmaximierung der Amazon-Aktie seit dem Börsengang 1997 nicht genauso fortschreiben. So habe sich das Wertpapier seit damals fast ver-2.400-facht. Darauf wies das Finanzportal „boerse-express.com“ am Montag hin. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



