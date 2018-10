Amazon Studios schließt umfassenden Deal mit Autor und Serienschöpfer Neil Gaiman (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Gaiman, Urheber und Executive Producer des kommenden PrimeOriginals Good Omens, wird künftig exklusiv für Amazon Studios Serienentwickeln, die weltweit zuerst bei Amazon Prime Video zu sehen seinwerden.Amazon Studios hat einen umfassenden Deal mit dem preisgekröntenAutor Neil Gaiman unterzeichnet. Von Gaiman stammen unter anderem diefür 2019 angekündigte Prime Original Serie Good Omens sowie das BuchAmerican Gods, das mit einem Hugo Award ausgezeichnet wurde. Absofort wird er exklusiv zusammen mit Amazon Studios Serienentwickeln, die weltweit bei Prime Video in mehr als 200 Ländern undTerritorien verfügbar sein werden."Neil Gaiman ist ein wahnsinnig talentierter Autor, der mit seinenWerken fesselnde, mehrdimensionale Welten erschafft, die in ihrerErzählweise einzigartig sind", so Jennifer Salke, Head of AmazonStudios. "Seine Fans brennen für seine Werke und sind absolutleidenschaftlich. Wir freuen uns darauf, seine Vision dem PrimeVideo-Publikum zugänglich zu machen.""Ich habe mich für diesen Schritt entscheiden, weil ich dieZusammenarbeit mit dem Amazon-Team an Good Omens sehr genossen habe",so Gaiman. "Es sind smarte, enthusiastische Menschen, die keine Angstdavor hatten, dass Good Omens anders sein würde - und gleichzeitiggenauso entschlossen waren wie ich, etwas Einzigartiges undAufregendes auf die Beine zu stellen. Ich bin überglücklich, dass ichbei Amazon ein Zuhause gefunden habe, in dem ich Fernsehen machenkann, das bisher noch keiner so gesehen hat, das anders ist als GoodOmens, aber genauso ungewöhnlich und genauso viel Spaß macht."Gaiman ist bekannt als Schöpfer moderner Comics. Er ist ein Autormit Profil, dessen Werke - ob Prosa, Poesie, Film, journalistischeSchriften, Comics, Songtexte oder Drama - sich aus verschiedenstenGenres bedienen und ein Publikum aller Altersstufen erreichen.Er begann seine Karriere in England als Journalist und schriebBiographien, lange bevor die Graphic Novel Violent Cases entstand,das erste gemeinsame Werk mit dem Künstler Dave McKean, undschließlich Black Orchid, das bei DC Comics veröffentlicht wurde.Danach folgte Sandman, das zahlreiche Auszeichnungen erhielt,darunter den "World Fantasy Award for Best Short Story". Es war dererste Comic, der jemals einen Literaturpreis erhielt. Zum 25-jährigenJubiläum von Sandman veröffentlichte Gaiman The Sandman: Overture.Der Comic erreichte Platz eins der New York Times Bestsellerliste undgewann den Hugo Award 2016 als beste Graphic Novel.Gaimans Coraline gewann mehrere Auszeichnungen, darunter denBritish Science Fiction Award, wurde von Stephin Merritt als Musicaladaptiert und war die Grundlage für den gleichnamigen Animationsfilmunter der Regie von Henry Selick, der eine BAFTA-Award für den bestenAnimationsfilm erhielt und für einen Oscar in der gleichen Kategorienominiert wurde. Sein Roman Das Graveyard-Buch gewann sowohl diebritische Carnegie Medal als auch die Newbery Medal, die höchsteAuszeichnung der US-Kinderliteratur. Das Werk wird gerade als Filmadaptiert.Gaiman schrieb darüber hinaus das Drehbuch für die BBC-SerieNiemalsland, Dave McKeans ersten Spielfilm MirrorMask für die JimHenson Company und arbeitete am Drehbuch zu Robert Zemeckis DieLegende von Beowulf mit. Er produzierte Matthew Vaughns Film DerSternwanderer basierend auf seinem Buch. Zudem schrieb er dieDrehbücher und führte Regie für zwei Filme: A Short Film About JohnBolton und Statuesque für Sky Television. Sein Roman American Godswurde für Starz adaptiert, seine Figur aus The Sandman war Vorlagefür das Prime Exclusive Lucifer von FOX.Er ist Bestsellerautor der New York Times mit den WerkenNiemalsland, Der Sternwanderer, American Gods, Anansi Boys, The Oceanat the End of the Lane (Preisträger der Auszeichnung Book of the Year2013 der UK National Book Awards) und Good Omens (mit TerryPratchett) sowie den Sammlungen Smoke and Mirrors, Fragile Things undTrigger Warning. Seine erste Sammlung fiktiver Kurzgeschichten, Smokeand Mirrors: Short Fictions and Illusions, wurde für den UK MacMillanSilver Pen Award als beste Kurzgeschichtensammlung des Jahresnominiert. Sein jüngstes Buch Nordische Mythen und Sagen wurde zuminternationalen Bestseller.Seine Sammlungen und Bilderbücher für junge Leser umfassen: M isfor Magic, die InterWorld Trilogie, in Zusammenarbeit mit MichaelReaves, The Day I Swapped My Dad for Two Goldfish, Die Wölfe in denWänden, das vom Scottish National Theatre in eine Oper umgesetztwurde, Crazy Hair, das es auf die Greenaway-Shortlist geschafft hatund von Dave McKean illustriert wurde, The Dangerous Alphabet,illustriert von Gris Grimly, Blueberry Girl sowie Instructions,illustriert von Charles Vess, und der mit dem Greenawayausgezeichnete Bestseller Der Fluch der Spindel, illustriert vonChris Riddell.Amazon Studios produziert Original Serien, die exklusiv bei PrimeVideo in mehr als 200 Ländern und Territorien weltweit verfügbarsind. 