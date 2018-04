Amazon Studios gibt neue Serie Utopia in Auftrag und gewinnt Gillian Flynn für umfassenden Deal (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Gillian Flynn, die preisgekrönte Bestseller- und Drehbuchautorinvon Gone Girl und Sharp Objects, wird Show-Creator, ExecutiveProducer und Showrunner von Utopia.- Utopia wird exklusiv für Prime-Mitglieder in über 200 Ländernund Territorien verfügbar sein.Amazon Studios gibt die neunteilige Serie Utopia in Auftrag. DasPrime Original stammt aus der Feder der preisgekrönten Bestseller-und Drehbuchautorin Gillian Flynn, die unter anderem den GoldenGlobe-nominierten Film Gone Girl sowie die HBO-Produktion SharpObjects geschaffen hat. Utopia wird das erste Projekt im Rahmen einesumfassenden Deals zwischen Flynn und Amazon Studios sein. Utopiabasiert auf der gleichnamigen, britischen Serie von Dennis Kelly. DieSerie wird koproduziert von Endemol Shine North America, Kudos,Produktionsstudio der Endemol Shine Group UK, sowie Amazon Studiosund wird in über 200 Ländern und Territorien exklusiv bei Prime Videoverfügbar sein.Eine Gruppe junger Erwachsener, die sich aus dem Internet kennen,wird gnadenlos von einer Geheimorganisation gejagt: Sie sind in denBesitz eines fast schon mythisch anmutenden Comicromans gekommen -und stellen fest, dass die Verschwörungstheorien auf den Seitentatsächlich wahr sein könnten. Plötzlich befinden sie sich in dergleichsam gefährlichen wie ironischen Position, die Welt retten zumüssen."Wir sind große Fans der packenden Arbeiten von Gillian Flynn",sagt Nick Hall, Head of Alternative Series, Amazon Studios. "Siekreiert Geschichten, die ihre Zuschauer in einen Zustand konstanterSpannung versetzten und deren Charaktere immer wieder fürÜberraschungen sorgen. Sie wird unseren Prime-Mitgliedern eineunvergessliche Serie liefern. Utopia wird mit Sicherheit das PrimeVideo-Publikum auf der ganzen Welt in seinen Bann ziehen.""Mit Utopia kann ich mich kreativ austoben. Die Serie von DennisKelly hat mich vom Stuhl gehauen. Er war so unglaublich großzügig,mir zu erlauben, seine Welt aufzubrechen, in ihr herumzuspielen undsie zu meinem eigenen, verrückten Ort zu machen. In Utopia geht esdarum, grundlegende Fragen zu ergründen - in einer dunklen undverschachtelten Erzählweise. Die Serie ist aktuell und brisant, miteinem kleinen Anteil 'ach du Scheiße!', aber auch extrem viel Spaß",sagt Gillian Flynn.Diederick Santer, CEO von Kudos: "Dennis Kelly und das Team beiKudos haben einen einzigartigen, düsteren und packenden britischenThriller geschaffen. Wir sind unglaublich aufgeregt, dass er jetztauf so brillante Weise von Gillian Flynn für ein internationalesPublikum neu interpretiert wurde."Flynn fungiert als Show-Creator, Executive Producer und Showrunnervon Utopia. Weitere Executive Producer sind Jessica Rhoades, mit derFlynn bereits bei Sharp Objects zusammenarbeitete, Sharon Hall, KarenWilson, Dennis Kelly und Diederick Santer. Sharon Levy, President,Unscripted & Scripted Television, Endemol Shine North America wirddie Produktion seitens Endemol Shine betreuen.Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich können die Serieüber die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen Geräten wie Tabletsund Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Apple TV oder onlineunter www.Amazon.de/primevideo ansehen. Sie können sie darüber hinausherunterladen und offline auf mobilen Endgeräten ohne zusätzlicheKosten genießen. Utopia wird in mehr als 200 Ländern und Territorienauf der ganzen Welt zu sehen sein.