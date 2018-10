Amazon Studios gibt grünes Licht für Eco-Challenge 2019, der Wettbewerbsserie von MGM Television, Emmy-Preisträger Mark Burnett und Bear Grylls (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Grylls ist Gastgeber des anstrengenden Expeditionswettbewerbs mitTeilnehmern aus der ganzen Welt, die gegeneinander und gegen dieKräfte der Natur antreten.Amazon Studios gibt Pläne für die Event-Serie Eco-Challenge 2019bekannt, das härteste globale Langstreckenrennen der Welt, produziertvon MGM Television und Executive Producer und Emmy-Preisträger MarkBurnett. Moderator ist Abenteurer und Überlebenskünstler Bear Grylls.Die Serie umfasst zehn Episoden und begleitet vierköpfige Teams mitTeilnehmern aus der ganzen Welt dabei, wie sie gegeneinander undgegen die Elemente der Natur antreten. Das kräftezehrende24-Stunden-Rennen dauert mehrere Tage - und wenn ein Teamkollegeaufgibt, wird die gesamte Mannschaft disqualifiziert. Der Druck istenorm. Die Location für 2019 wird noch in diesem Jahr bekanntgegeben.Eco-Challenge 2019 wird exklusiv bei Amazon Prime Video in über 200Ländern und Territorien Premiere feiern.Eco-Challenge 2019 testet die Grenzen der körperlichen undgeistigen Ausdauer des Menschen in den rauesten Naturlandschaften derWelt aus. Jedes Team besteht aus Männern und Frauen und tritt aufeiner mehr als 350 Meilen langen Rennstrecke gegen extremeHerausforderungen an. Zu den vergangenen Disziplinen derEco-Challenge gehörten Wildwasser-Rafting, Kanufahren, Bergsteigen,Reiten, Tauchen und Mountainbiken. Die Herausforderungen für dieEco-Challenge 2019 werden den Teams noch in diesem Jahr preisgegeben.Um ans Ziel zu gelangen, sind Teamarbeit, Mut, Geschicklichkeit undvöllige Hingebung erforderlich - den Wettkampf zu gewinnen erfordertdas Außergewöhnliche."Ich habe der Eco-Challenge so viel zu verdanken. Ich kam zudiesem Wettbewerb, nachdem ich einige Jahre lang professionell anExpeditionswettbewerben teilgenommen hatte", sagt Burnett, der auchVorsitzender der MGM Worldwide Television Group ist. "Ich habe einJahrzehnt lang die Eco-Challenge produziert. Damit begann meinegesamte TV-Karriere und sie brachte mir meinen ersten Emmy ein. Mirwurde immer wieder die eine Frage gestellt: Wann kommt sie zurück?Jetzt ist es so weit. Mit Bear Grylls am Ruder und Prime Video an derSeite bilden wir ein fantastisches Team und zeigen einem weltweitenPublikum, dass dieses kleine Rennen den Ironman zum Frühstück isst.""Mark Burnett und Bear Grylls sind ein Traumpaar, wenn es um dieWelt des ultimativen Überlebens geht. Der Einsatz und die Emotionenwerden für die Teams der Eco-Challenge 2019 hoch sein", so JenniferSalke, Head of Amazon Studios. "Unser Prime Video-Publikum erwartetein hoch dynamisches Erlebnis, das sie von den Stühlen reißt, wennerbitterte Konkurrenten an ihre Grenzen stoßen und in einemeinzigartigen Abenteuer über sich hinauswachsen.""Die Eco-Challenge ist ein ultimative Überlebensabenteuer - einWettrennen gegen die Elemente, gegen die Zeit und gegen einige dergrößten Extremsportler, die die Welt je gesehen hat", so Bear Grylls."Amazon Studios hat eine globale Reichweite und kann so viele Länderund Territorien in diesem einen Rennen vereinen, das die Ausmaße vonmenschlichen Anstrengungen zeigt."Burnett hat zwölf Emmy Awards, fünf Producers Guild of AmericaAwards, sieben Critics' Choice Television Awards und sechs People'sChoice Awards gewonnen. Derzeit ist Burnett Executive Producer vonfünf Fernsehsendungen: The Voice (NBC), Survivor (CBS), Shark Tank(ABC), TKO: Total Knock Out mit Kevin Hart (CBS) und Beat Shazam mitJamie Foxx (FOX). Im Jahr 2017 nahmen Burnetts Shows Zeitfenster anfünf Nächten pro Woche ein. Als Präsident von MGM Television betreutBurnett darüber hinaus zahlreiche preisgekrönte Fernsehsendungen wieFargo (FX), The Handmaid's Tale (Hulu) und Vikings (History).Produzent, Moderator und Bestsellerautor Bear Grylls gilt weltweitals einer der bekanntesten Gesichter, wenn es um Outdoor-Abenteuerund Survival geht. Schon in jungen Jahren war er gierig danach, Dingezu erforschen. Von klein auf in den Kampfkünsten ausgebildet,verbrachte er drei Jahre als Soldat bei den British Special Forces.Dabei perfektionierte er viele der Fähigkeiten, die seine Fans aufder ganzen Welt lieben, wenn er gegen Mutter Natur antritt. Er istbekannt für seine Mitarbeit an Fernsehproduktionen wie derEmmy-nominierten Show Man vs. Wild, der erfolgreichen NBC-SerieRunning Wild with Bear Grylls und vielen anderen Programmen. Gryllshat den Everest bestiegen, ist Bestsellerautor, Honorary Colonel derRoyal Marines Commandos, der jüngste Chief Scout aller Zeiten undInspiration für 50 Millionen Scouts weltweit.Eco-Challenge 2019 wird von MGM Television produziert, MarkBurnett und Lisa Hennessy fungieren als Executive Producer, ebensowie Bear Grylls und Delbert Shoopman von Bear Grylls Ventures.Burnetts Experten für das Rennstrecken-Design, Scott Flavelle undKevin Hodder, kehren ebenfalls zur Produktion zurück.Weitere Informationen: www.ecochallenge.com.Über Amazon StudiosAmazon Studios produziert Original Serien, die exklusiv bei PrimeVideo in mehr als 200 Ländern und Territorien weltweit verfügbarsind. In diesem Jahr feiern einige Prime Originals ihre Premiere,darunter die vor kurzem gelaunchte Serie Tom Clancy's Jack Ryan mitJohn Krasinski in der Hauptrolle, Homecoming von Sam Esmail mit JuliaRoberts und Bobby Cannavale in den Hauptrollen und eine dritteStaffel von The Man in the High Castle sowie die zweite Staffel dermehrfach Emmy-prämierten Serie The Marvelous Mrs. Maisel.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell