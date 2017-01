Amazon-Streik in Leipzig geht weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

LEIPZIG (dpa-AFX) - In Leipzig streiken Amazon-Mitarbeiter den zweiten Tag in Folge.



Wie die Gewerkschaft Verdi angibt, legten am Samstagmorgen etwa 150 Mitarbeiter der Frühschicht ihre Arbeit nieder. Bis zum Ende der Spätschicht um halb zwölf abends soll gestreikt werden. Insgesamt erwartet die Gewerkschaft am Samstag etwa 300 Teilnehmer.

"Der Streik an einem Samstag ist eine besondere Kritik an der Ausdehnung der Arbeitszeit auf den Samstag. Immer mehr Kolleginnen und Kollegen müssen am Samstag bei Amazon arbeiten und das soll weiter ausgedehnt werden. Ich halte Samstagarbeit bei einem Online-Händler für nicht notwendig", so der Verdi-Fachbereichsleiter für den Handel, Jörg Lauenroth-Mago.

Bereits gestern legten nach Angaben der Gewerkschaft Verdi etwa 400 Mitarbeiter ihre Arbeit nieder. Verdi fordert Amazon dazu auf, den Tarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel auf seine Mitarbeiter anzuwenden. Der US-Konzern lehnt dies ab. Amazon sieht sich als Logistiker. Das Unternehmen hat aber die Gehälter in den vergangenen drei Jahren schrittweise erhöht, zuletzt im September 2016. In dem Tarifkonflikt gibt es seit Mai 2013 immer wieder Streiks./sae/DP/edh