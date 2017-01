Amazon: So war 2016!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Amazon, denn der Online-Versandhändler ist so erfolgreich wie nie, auch wenn der Kursgewinn auf 12-Monats-Sicht gerade mal 11 Prozent beträgt. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Amazon und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Durchwachsen für die Aktie! In 2016 hat Amazon ein durchwachsenes Jahr hinter sich, denn auf 12-Monats-Sicht steht ein Kursgewinn von gerade einmal 11 Prozent zu Buche. Das ist zwar nicht so gut wie in den Jahren vorher, doch wer zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen war, der konnte sich auch 2016 über üppige Renditen freuen. Schließlich hatte die Aktie zwischen Februar und Oktober eine kräftige Kursrallye aufs Parkett gelegt und um gut 75 Prozent zugelegt.

Überzeugend im operativen Geschäft! Bei Amazon geht es schon längst um mehr als um den florierenden Online-Handel, denn das Unternehmen vergrößert sein Portfolio ständig, etwa mit dem wachsenden Video- und Musik-Streaming-Angebot für Prime-Kunden. Geldbeträge werden dabei in eigene Serienproduktionen wie Goliath oder The Grand Tour gesteckt.

Neue Horizonte! Es geht immer höher hinaus bei Amazon, den nun will das Unternehmen etwa auch im Lebensmittelbereich aktiv werden zu wollen. Auch gibt es Pläne, die Zustellung der bei Amazon georderten Produkte zukünftig intern abzuwickeln.

Auf in die Lüfte! Beim Versand werden in der Zukunft auch Lieferdrohnen eine Rolle spielen, so hat Amazon ein Patent für Luftschiffe angemeldet, die als „Erfüllungszentren“ der Lieferdrohnen fungieren sollen. Die fliegenden Warenhäuser sollen über den Zustellregionen schweben und die Drohnen, die dann an die Zieladresse liefern, mit den jeweils bestellten Produkten versorgen.

Doch ob diese futuristisch anmutende Liefertechnik sich jedoch sobald verwirklichen lässt? Wir bleiben für Sie dran am Geschehen.

