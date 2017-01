Amazon: So lief das Jahr 2016!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

die Aktie des Onlineversandhändlers Amazon hat ein durchwachsenes Jahr hinter sich. Auf 12-Monats-Sicht steht ein Kursgewinn von gerade einmal 11 Prozent zu Buche. Das lief in den Jahren zuvor schon deutlich besser. Wer allerdings zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen war, konnte sich auch 2016 über üppige Renditen freuen. Denn nach dem Kurseinbruch zu Beginn des Jahres, legte die Aktie zwischen Februar und Oktober eine kräftige Kursrallye aufs Parkett. In dieser Zeit verteuerte sich das Papier um gut 75 Prozent. Also alles eine Frage des richtigen Timings. Seither hat sich das Papier wieder etwas abgekühlt und läuft seit einigen Wochen in einer Seitwärtsformation.

Neue Angebote, neue Einnahmequellen

Operativ läuft es beim US-Konzern überaus gut. Dabei ruht sich Amazon längst nicht mehr nur auf dem ohne Frage florierenden Online-Handel aus, sondern vergrößert sein Portfolio am laufenden Band. Hierbei sei vor allem auf das wachsende Video- und Musik-Streaming-Angebot für Prime-Kunden hingewiesen. Amazon lässt sich den Service einiges kosten und investiert hohe Geldbeträge in eigene Serienproduktionen wie Goliath oder The Grand Tour. Auch im Lebensmittelbereich scheint das Unternehmen angreifen zu wollen. Zudem treibt der Konzern seine Pläne voran, auch die Zustellung der bei Amazon georderten Produkte zukünftig intern abzuwickeln. Hierbei dürften in absehbarer Zeit auch Lieferdrohnen eine gewichtige Rolle spielen. Wie nun bekannt wurde, hat Amazon ein Patent für Luftschiffe angemeldet, die als „Erfüllungszentren“ der Lieferdrohnen fungieren sollen. Hierbei handelt es sich um fliegende Warenhäuser, die über den Zustellregionen schweben und die Drohnen mit den jeweils bestellten Produkten versorgen. Die Drohnen wiederrum sollen die Produkte dann zur Zieladresse befördern.

