Amazon: Schon wieder ein neuer Rekord und kein Ende in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon konnte am Montag zumindest in Deutschland einen weiteren Kursrekord aufstellen. Die Aktie schob sich zwar nur leicht nach oben, erreichte mit mehr als 1.340 Euro indes einen neuen Bestwert. Chartanalysten sind der Meinung, dass die Aufwärtsfahrt schnell in Richtung 1.500 Euro oder sogar noch deutlich weiter nach oben gehen könne.

Im Detail: Der Aufwärtstrend nimmt scheinbar kein Ende. Hürden, wie sie ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.