Amazon: Reaktion auf die neuen Zahlen!

Man kann nicht sagen, dass die neuen Quartalszahlen von Amazon an der Wall Street gut aufgenommen worden sind: Am Freitag ging die Aktie an der Nasdaq mit einem Minus von ca. 7,8% ins Wochenende. Es war wahrscheinlich der Ausblick, der da enttäuschte: Denn im Hinblick auf die prognostizierten Umsätze im 4. Quartal (66,5 bis 72,5 Mrd. Dollar) hatten einige wohl mehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.