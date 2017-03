Amazon-Programm für kostenlose Entwicklung und Hosting von Alexa Skills über AWS

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) - Mit einem neuen Amazon-Programm wird fürzehntausende Developer das Entwickeln und Hosten der meisten AlexaSkills über Amazon Web Services (AWS) ab sofort praktisch kostenlos.Entwickler erhalten für einen veröffentlichten Skill 100 US-Dollarals AWS-Gutschrift, die sie wiederum für ihren Alexa Skill nutzenkönnen. Fallen darüber hinaus weitere AWS-Kosten für Skills an, habendie Developer außerdem Anspruch auf monatliche Gutschriften in Höhevon 100 US-Dollar. Interessierte müssen sich lediglich unterdeveloper.amazon.com/alexa anmelden. Durch das Programm erhaltenEntwickler Zugriff auf die umfassendste und am weitesten verbreiteteCloud-Plattform der Welt, um spannende Skills für Alexa, dascloud-basierte Spracherkennungssystem hinter Amazon Echo und anderenGeräten, zu programmieren.Das Erstellen von Skills ist für Developer über das AWS Free Tiergrundsätzlich kostenlos. Es beinhaltet eine Million AWSLambda-Anfragen und bis zu 750 Stunden Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) Rechenleistung pro Monat. Mit dem neuen Programm könnenDeveloper, die das kostenlose AWS-Angebot wegen des Wachstums ihresSkill überschreiten oder die ihren Skill skalieren wollen, dieGutschriften auf AWS-Dienste wie Amazon EC2, Amazon Simple StorageService (Amazon S3), Amazon DynamoDB und Amazon CloudFront anrechnen- sei es für Rechenleistung, Datenbankspeicherplatz,Content-Auslieferung oder andere Funktionalitäten.Weitere Informationen gibt es unterhttp://developer.amazon.com/alexa.Pressekontakt:amazon-devices@teamlewis.comOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell