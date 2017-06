Amazon Prime Video verkündet Drehstart für die neue Staffel von Pastewka in Köln (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Die neue Staffel von Pastewka ist die zweite deutsche AmazonOriginal Serie und wird wie You Are Wanted exklusiv fürPrime-Mitglieder zum Binge-Watching verfügbar sein.- Prime-Mitglieder können sich auf ein Wiedersehen mit allenHauptcharakteren freuen, die gemeinsam mit Bastian Pastewka beiAmazon Prime Video zu sehen sein werden.- Bereits jetzt können Prime-Mitglieder alle vorherigen Staffelnbei Deutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service AmazonPrime Video anschauen.Pastewka ist wieder da! Amazon Prime Video verkündet heute denStart der Dreharbeiten der zehn brandneuen Folgen der achten Staffeldes Kult-Formats. Bis voraussichtlich Ende August steht BastianPastewka in Köln und Umgebung vor der Kamera. Die preisgekrönteComedy-Serie wird Anfang 2018 exklusiv für Prime-Mitglieder beiDeutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service Amazon Prime Videoverfügbar sein.Nach dem großen Erfolg von You Are Wanted ist Pastewka das nächstedeutsche Amazon Original. Vor dem Start der neuen Staffel könnenPrime-Mitglieder in Deutschland und Österreich bereits allevorherigen Staffeln der mit vier deutschen Comedypreisen, einemJupiter Award und zwei Rose d'Or ausgezeichneten Serie unbegrenztstreamen.Vier Jahre sind nach der letzten Folge vergangen und zu Beginn derneuen Staffel steckt Bastian in einer tiefen Krise. Aufgrund einesMissverständnisses trennt er sich von seiner Freundin Anne, BruderHagen hat mit seiner Svenja ein gutlaufendes Street-Food-Unternehmenund Nichte Kimberly eine eigene Rockband - nur Bastian spielt immernoch den "peinlichen Trottel mit dem dicken Hals" in der Sitcom vonAnnette Frier. Er entscheidet, ab sofort alles anders zu machen undsein Leben umzukrempeln und merkt dabei nicht, dass sich seinevermeintliche Freiheit zur handfesten Midlife-Krise auswächst.In den neuen Episoden ist das gesamte Ensemble aus den vergangenenStaffeln wieder mit von der Partie: Bastian Pastewka in der Rolleseines Lebens, Sonsee Neu (Wilsberg, Tatort München) als BastiansFreundin Anne, Matthias Matschke (Ladykracher, Polizeiruf 110) alsBastians Halbbruder Hagen, Cristina do Rego (Unter Gaunern, Club derroten Bänder) als dessen widerspenstige Tochter Kim, DietrichHollinderbäumer (heute-show, Schatz, nimm Du Sie!) als Bastians VaterVolker Pastewka, Sabine Vitua (Axolotl Overkill, Frauenherzen) alsRegine Holl, Bastians Managerin, und Bettina Lamprecht (BettysDiagnose, Helen Dorn) als die ungeliebte Nachbarin Svenja Bruck."Vier Jahre nach unserem letzten Abenteuer sind die Pastewkasendlich wieder beisammen. Die Serie hat über die inzwischen 12 Jahrenie aufgehört, mich glücklich zu machen. Tatsächlich haben uns dieFans nach jeder Staffel ermutigt, weiterzumachen, aber nie haben wirden Ruf des Publikums nach neuen Episoden so laut empfangen wie inden letzten Jahren. Anne, Hagen, Kim, Regine, Volker und Antifa-Bruckwerden alle wieder dabei sein, sie sind der Erfolg der Serie undzugleich die beste Familie, die ich nie hatte. Es ist ein großesGeschenk, Pastewka fortzusetzen, noch dazu bei Amazon Prime Video,die sich so prima ins Herz der Serien-Fans gespielt haben. Wirversprechen eine bekloppte, alberne und überraschende Staffel mit denDödeln Ihres Vertrauens. Viel Vergnügen!", so Bastian Pastewka."Die Fan-Reaktion auf die Ankündigung, dass Pastewka bei AmazonPrime Video in die achte Runde geht, war enorm. Wir freuen uns sehrüber Pastewka als unser zweites deutsches Amazon Original und Bastianund sein Team dabei zu unterstützen, die bestmögliche Serie für dieFans zu produzieren", sagt Christoph Schneider, GeschäftsführerAmazon Video Deutschland. "Bei Amazon Prime Video können Fans alleFolgen anschauen wo und wann sie wollen. Die Serie wird auf jedemGerät mit Amazon Prime Video Zugang verfügbar sein, und der Spaß beimAnschauen wird nicht durch Werbeunterbrechungen gestört."Pastewka ist ein Amazon Original, produziert von BRAINPOOLPictures im Auftrag von Minestrone TV. Prime-Mitglieder können schonjetzt die ersten sieben Staffeln der Serie über die Amazon PrimeVideo-App auf Smart-TVs, mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TVStick, Fire Tablets und Online streamen. Mitglieder können alleInhalte bei Amazon Prime Video auf ihre Mobilgeräte und Tabletsdownloaden und offline ohne zusätzliche Kosten zu ihrerMitgliedschaft unterwegs anschauen.Weitere Informationen zu Prime Video finden Sie unterwww.amazon.de/av-factsheet und www.amazon.de/primevideo. 