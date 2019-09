Amazon Prime Video kündigt Drehstart des Amazon Originals Deutschland89 an (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Deutschland nach dem Fall der Mauer - die Deutschland89 Spionestarten in einem neuen Land in eine ungewisse Zukunft- Svenja Jung und Corinna Harfouch stoßen neu zum Ensemble mitJonas Nay, Maria Schrader, Sylvester Groth, Uwe Preuss, AlexanderBeyer, Carina Wiese, Anke Engelke, Lavinia Wilson, Fritzi Haberlandtund Florence Kasumba dazu- Prime-Mitglieder sehen das Amazon Original 2020 in Deutschland,Österreich, Indien und Japan exklusiv bei Prime VideoAmazon gibt bekannt, dass die Dreharbeiten für die dritte Staffeldes Amazon Originals Deutschland89 in Berlin und Umgebung begonnenhaben. Nach Deutschland83 und Deutschland86, beginnt die neue Staffelder national und international prämierten Spionage-Serie von AnnaWinger und Jörg Winger mit der Öffnung der Berliner Mauer - einem derschicksalhaftesten Tage deutscher Geschichte, und den ersten Tagen ineinem wiedervereinigten Deutschland. Gedreht wird bis Dezember 2019in Berlin und Mitteldeutschland. Prime-Mitglieder sehen die achtneuen Folgen des Amazon Originals 2020 in Deutschland, Österreich,Indien und Japan exklusiv bei Prime Video.Unter der Regie von Randa Chahoud (Tatort, Ijon Tichy) und SoleenYusef (Skylines, Der NSU-Prozess) spielen erneut Jonas Nay, MariaSchrader, Sylvester Groth, Uwe Preuss, Alexander Beyer und CarinaWiese sowie in weiteren Rollen Anke Engelke, Fritzi Haberlandt,Lavinia Wilson und Florence Kasumba. Neu im Ensemble sind Svenja Jung(Die Mitte der Welt, BEAT) und Corinna Harfouch.Entwickelt von den Creators Anna Winger und Jörg Winger, entstanddie dritte Staffel im Writers' Room mit den Autoren Jörg Winger,Steve Bailie, Roger Drew, Ed Dyson, Michael und Lily Idov.Produzenten sind Anna Winger, Jörg Winger und Sebastian Werninger.Co-Executive Producer ist Philipp Driessen, ausführender Produzentist Daniel van den Berg. Die Kamera verantworten Kristian Leschner (4Könige, Deutschland86) und Stephan Burchardt (Song für Mia).Anna und Jörg Winger, Creators und Executive Producer:"Deutschland89 führt in das Jahr, in dem sich Deutschland schon zumvierten Mal innerhalb des 20. Jahrhunderts neu erfinden musste. 1989markiert auch für unsere Figuren einen radikalen Bruch ihrerBiografien, da das Verschwinden der HVA und ihres Staates auch siedazu zwingt, sich neu zu erfinden. Das war für uns ein großer Spaß,denn die Fallhöhe der HVA-Spione war enorm. Wir freuen uns darauf,unsere Fans bei Prime Video und in aller Welt mit den Verwandlungenihrer Helden zu überraschen. Dabei haben wir uns - wie immer - vonden wahren Ereignissen des Wendewinters inspirieren lassen. Dassheute, 30 Jahre später, alte Gewissheiten überall ins Wanken geratenund neue Mauern errichtet werden, verleiht unserer Erzählung etwasunerwartet Zeitgenössisches.""Die "Deutschland"-Reihe gehört für uns zu den einzigartigstenSerien, die für das deutsche Fernsehen produziert wurden. Wir freuenuns außerordentlich, Prime-Mitgliedern im kommenden Jahr das nächsteKapitel präsentieren zu können", so Philip Pratt, Head of GermanOriginals bei Amazon Studios. "Unser Ziel ist, mit den weltweitbesten Produzenten und Kreativen zusammenzuarbeiten und Anna Wingerund Jörg Winger sowie das UFA-Team sind ein außergewöhnlichesBeispiel dafür. Mit unserer erneuten Zusammenarbeit freuen wir uns,ihre kreative Vision unseren Kunden nahe zu bringen und die weltweitgefeierte Deutschland-Serie fortzusetzen."Deutschland89 ist eine Produktion von UFA FICTION inZusammenarbeit mit Amazon Studios, Fremantle und UFA Distribution,gefördert durch German Motion Picture Fund, MedienboardBerlin-Brandenburg, Creative Europe Programme - MEDIA undMitteldeutsche Medienförderung MDM.Zum Inhalt:9. November 1989: Der "antifaschistische Schutzwall" fällt undMartin Rauch (Jonas Nay), kaltgestellter berühmt berüchtigterDDR-Spion, wird von den Ereignissen überrollt. Nicht nur er verliertdurch die friedliche Revolution im November 1989 plötzlich seineIdentität und Heimat, auch seine Genossen des Auslandsgeheimdienstesder DDR (HVA) werden praktisch über Nacht arbeitslos - und so zumFinale des Kalten Krieges vor die Frage gestellt, wie sie sich indiesem Chaos positionieren wollen. Zum großen Bruder, dem KGB,wechseln? Gleich den Sprung in den Westen wagen, um dort als Agentfür einen feindlichen Dienst neu zu beginnen? Als Geschäftsmann dieinternationalen Kontakte spielen lassen? Oder das gehortete Geld undGold einzupacken, und sich einen Platz an der Sonne sichern? Wie injeder Krise bieten sich unseren Helden jede Menge Chancen - aber esdrohen auch neue Gefahren im undurchsichtigen Dickicht des legendärenWendewinters und gnadenlosen Spiel der Spione.Die erste Staffel der Eventserie - Deutschland83 - gewannzahlreiche Preise, darunter den Grimme-Preis und die Goldene Kamerasowie den International Emmy und Peabody Award. Für seine Rolle alsMartin Rauch erhielt Jonas Nay 2016 als bester Hauptdarsteller einerDramaserie die Goldene Nymphe beim Festival de Télévision de MonteCarlo sowie den Deutschen Fernsehpreis.Deutschland89 wird bei Prime Video neben deutschen Amazon OriginalSerien wie BEAT, Pastewka und You Are Wanted sowie gefeierten undpreisgekrönten internationalen Amazon Original Serien wie TomClancy's Jack Ryan, Good Omens, The Grand Tour, Homecoming und TheMarvelous Mrs. Maisel zu sehen sein.Prime-Mitglieder können Deutschland83, Deutschland86 und imnächsten Jahr Deutschland89 über die Amazon Prime Video-App auf SmartTVs, mobilen Geräten, Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV,Chromecast und online streamen. Alle Episoden können bei Prime Videoauch auf Mobilgeräte und Tablets heruntergeladen und unterwegsangeschaut werden - ohne zusätzliche Kosten. Prime ist für einenMitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monaterhältlich. 