Amazon Prime Day bricht Rekorde: Hier ist der Grund, warum er immer weiter wächst

Amazon (WKN:906866) hat gerade ein weiteres erfolgreiches Prime Day-Event abgeschlossen (es dauert jetzt tatsächlich zwei Tage), mit mehr als 250 Millionen verkauften Artikeln an Prime-Mitglieder weltweit am 21. und 22. Juni. „Die Mitglieder haben mehr eingekauft und gespart als bei jedem anderen Prime Day“, sagte das Unternehmen in einem Statement.

Das diesjährige Event kam etwas früher (normalerweise ist es im Juli) und es wird dem Ergebnis des zweiten Quartals helfen.

Der Prime Day konkurriert mit den größten Einkaufstagen des Jahres, einschließlich Cyber Monday. Er ist so groß, dass die Kunden erwarten, dass auch andere Unternehmen am Prime Day Angebote machen. Während das Ereignis dazu beiträgt, die Umsätze in der gesamten E-Commerce-Landschaft zu steigern, weiß Amazon genau, was es tut, um sein Geschäft zu vergrößern und den Prime Day zu nutzen, um seinen Wettbewerbsvorteil zu erweitern.

Prime Day bindet mehr Kunden an sich

Amazon führte den Prime Day erstmals im Jahr 2015 ein. In diesem Jahr wuchsen die Prime-Mitgliedschaften um 51 % und erreichten „zig Millionen Mitglieder weltweit“, wie CEO Jeff Bezos im Aktionärsbrief 2015 erklärte.

Seitdem ist die Zahl der Prime-Mitgliedschaften schnell gewachsen, von geschätzten 54 Millionen im Jahr 2015 auf mehr als 200 Millionen. Jedes Jahr sind einige der meistverkauften Artikel am Prime Day Amazon-Geräte, insbesondere Fire TV-Sticks und Alexa-Sprachassistenzprodukte. Amazon lockt neue Prime-Mitglieder mit günstigen Angeboten an und viele Prime-Mitglieder kaufen ein Amazon-Gerät, das sie an das Amazon-Schwungrad bindet.

Kunden haben mehr als 100 Millionen Smart-Home-Geräte mit Amazons Alexa verbunden, wodurch die große Auswahl des Amazon-Inventars nur ein gesprochenes Wort entfernt ist – ein massiver Wettbewerbsvorteil.

Aber es steckt viel mehr hinter diesem Event, als nur die Zahl der Prime-Mitglieder zu erhöhen und den Umsatz vorübergehend anzukurbeln.

Die Erhöhung von Amazons Gewinnen durch den Prime Day

Worum es beim Prime Day wirklich geht, ist, mehr Umsatz mit Drittanbietern zu machen. Diese Verkäufer machten 55 % des Umsatzes von Amazon im ersten Quartal, im Vergleich zu 52 % in Q1 2020. Dies hat einen großen Einfluss auf Amazons Gewinnspanne, da die Gebühren, die Amazon auf Transaktionen von Drittanbietern erhebt, eine höhere Gewinnmarge aufweisen als Artikel, die direkt von Amazon verkauft werden.

Als Teil der diesjährigen Veranstaltung führte Amazon eine Aktion durch, bei der Kunden, die zwischen dem 7. Juni und dem 20. Juni mindestens 10 US-Dollar für ausgewählte Produkte von Kleinunternehmen ausgaben, eine Gutschrift in Höhe von 10 US-Dollar erhielten, die sie am Prime Day ausgeben konnten. Dies führte dazu, dass sich der Umsatz mit Kleinunternehmen im Vergleich zum Prime Day 2020 (der wegen der Pandemie auf Oktober verschoben wurde) mehr als verdoppelte. Die Verkäufer freuen sich über das zusätzliche Geschäft und die Exposition für ihre Marke, und es ist gut für Amazons Gewinn.

Im Jahr 2020 trugen höhere Stückzahlen, einschließlich der Umsätze von Drittverkäufern, und Werbung zu einem Anstieg des Betriebsergebnisses im Einzelhandel um 75 % bei, ohne Amazon Web Services.

Segment 2020 2019 Nordamerika 8,6 Mrd. USD 7,0 Mrd. USD International 0,7 Mrd. USD (1,7) Mrd. USD Amazon Web Services 13,5 Mrd. USD 9,2 Mrd. USD Gesamte operative Einnahmen 22,9 Mrd. USD 14,5 Mrd. USD

DATENQUELLE: AMAZON 10K-FORMULAR

Es gibt nichts, was mehr Käufer anzieht als die Verlockung von tollen Angeboten. Kunden melden sich für Prime an, um Zugang zu exklusiven Deals zu erhalten, was mehr Drittanbieter zu Amazon lockt und die Auswahl des Inventars erweitert. Eine wachsende Auswahl wirft ein breiteres Netz aus, das mehr Kunden anlockt und einen positiven Kreislauf in Gang setzt. Das bedeutet mehr Gewinn für Amazon, um mehr Fulfillment-Zentren und eine größere Prime-Lieferflotte zu bauen und seinen neuen Prime-Mitgliedern mehr kostenlose Vorteile zu bieten, was den Kreislauf nur noch mehr in Schwung bringt.

Das ist der Grund, warum der Amazon Prime Day jedes Jahr größer wird und warum Amazon weiterhin für Investoren im boomenden E-Commerce-Markt gewinnen sollte.

Der Artikel Amazon Prime Day bricht Rekorde: Hier ist der Grund, warum er immer weiter wächst ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von John Ballard auf Englisch verfasst und am 25.06.2021 auf Fool.com veröffentlicht.

The Motley Fool besitzt Aktien von Amazon und empfiehlt sie.

