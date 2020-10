Amazon Prime Day: Vorschau auf die Angebote vom 13. und 14. Oktober 2020

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -- Der Prime Day beginnt am Dienstag, den 13. Oktober, um 00:01 Uhr und läuft 48 Stunden. Bis Mittwoch, den 14. Oktober, um 23:59 Uhr, profitieren Prime-Mitglieder von mehr als einer Million Angebote in 19 Ländern.- Prime-Mitglieder, die ab Sonntag, den 11. Oktober, mit Alexa auf einem Amazon Echo einkaufen, erhalten frühzeitigen Zugang zu ausgewählten Angeboten für Amazon-Geräte. Dazu fragen sie einfach: "Alexa, welche Prime Day Angebote gibt es?"- Prime-Mitglieder, die noch bis zum 12. Oktober Produkte im Wert von mindestens 10 Euro von ausgewählten kleinen und mittleren lokalen Verkaufspartnern bei Amazon.de einkaufen, können an einer Aktion teilnehmen, bei der sie 10 Euro Guthaben erhalten, das sie am Prime Day einlösen können. Amazon bereitet sich auf den Start des Prime Day vor, der am 13. Oktober, um 00:01 Uhr beginnt und 48 Stunden dauert. Prime-Mitglieder genießen exklusiven Zugriff auf zahlreiche Angebote und können sich erste Geschenke für die Weihnachtszeit sichern, wie etwa Spielzeug, Smart-TVs, Elektronik, Fashion, Beauty, Küchenzubehör, Einrichtung oder Amazon Devices. Kunden, die Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich unter Amazon.de/primeday (https://www.amazon.de/primeday) anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen.Kleine Unternehmen unterstützenPrime-Mitglieder können am diesjährigen Prime Day auch kleine Unternehmen unterstützen, indem sie in Kategorien wie Amazon Storefronts, Amazon Handmade und Amazon Launchpad einkaufen. Mehr als die Hälfte des bei Amazon erzielten Handelsumsatzes weltweit stammt von kleinen und mittelgroßen Verkaufspartnern. Am letzten Prime Day konnten diese Händler über 2 Milliarden US-Dollar Umsatz verzeichnen.Amazon verstärkt sein Engagement für kleine und mittlere Unternehmen, die am Prime Day mit der bisher größten Kleinunternehmerförderung unterstützt werden. Noch bis zum 12. Oktober erhalten Prime-Mitglieder, die an einer Aktion teilnehmen bei der sie für mindestens 10 Euro Produkte von kleinen und mittleren lokalen Verkaufspartnern bei Amazon.de einkaufen, 10 Euro Guthaben, das sie am Prime Day einsetzen können.Prime Day Angebote im ÜberblickZur Einstimmung auf den Prime Day können sich Prime-Mitglieder u.a. auf folgende Angebote freuen (Stand 8. Oktober 2020):- Amazon-Geräte & mehr - Prime-Mitglieder, die ab Sonntag, den 11. Oktober, mit Alexa auf einem Amazon Echo einkaufen, erhalten frühzeitigen Zugang zu ausgewählten Angeboten für Amazon-Geräte. Dazu fragen sie einfach: "Alexa, welche Prime Day-Angebote gibt es?" Prime-Mitglieder finden außerdem bereits ab Montag, den 12. Oktober, um 12 Uhr ausgewählte Angebote für Amazon-Geräte wie Echo Dot (3. Generation), Echo Show 8, Kindle Paperwhite und mehr: So ist unser beliebtester Smart Speaker Echo Dot (3. Generation) um 68 Prozent reduziert und für nur 19,49 Euro erhältlich. Bis zu 63,36 Euro sparen Prime-Mitglieder bei Echo Show-Geräten. Den Echo Show 5 gibt es für 43,86 Euro (statt 87,72 Euro) und den Echo Show 8 für 63,35 Euro (statt 126,71 Euro). Echo Auto bringt Alexa für nur 34,11 Euro auf die Straße, wodurch Prime-Mitglieder 24,37 Euro sparen. Ihr Unterhaltungserlebnis einfach per Sprache steuern können Mitglieder mit dem um 48,73 Euro reduzierten Fire TV Cube (für nur 68,23 Euro erhältlich). Zudem sparen sie bis zu 58,49 Euro bei Fire Tablets. Das Fire HD 10 ist für 87,71 Euro und das Fire 7 Kids Edition-Tablet für 53,60 Euro erhältlich. Das Bundle Echo Dot (3. Generation) + LIFX White Smart Bulb gibt es für 24,49 Euro sowie den Echo Dot (3. Generation) zusammen mit dem Amazon Smart Plug für 29,49 Euro. Für den Kindle Paperwhite zahlen Prime-Mitglieder nur 68,22 Euro, für den Kindle Kids Edition nur 53,59 Euro.- Amazon Music - Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können den Music-Streaming-Service mit Zugang zu über 60 Millionen Songs, einer großen Auswahl an Podcasts sowie innovativen Alexa Spracherkennungsfunktionen vier Monate lang für nur 0,99 Euro testen. Außerdem können Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, beim Kauf ausgewählter Amazon Echo-Geräte am Prime Day den Premium-Musikstreamingdienst sechs Monate kostenlos testen.- Amazon Warehouse - Prime-Mitglieder sparen auf ausgewählte Amazon Warehouse Deals zusätzlich 20 Prozent. Warehouse Deals umfassen tausende geöffnete und gebrauchte Produkte aus den Kategorien Elektronik, Küche, Haushalt & Wohnen, Bürobedarf, Sport und Freizeit sowie Elektro-Großgeräte und vieles mehr. Diese Angebote sind bereits ab Dienstag, den 13. Oktober, um 0:01 Uhr erhältlich und in der Regel blitzschnell ausverkauft. Amazon Warehouse bietet stark reduzierte zurückgesendete und geprüfte Ware mit allen Vorteilen von Amazon.de (http://amazon.de/) inkl. Kundenservice, Retourenrecht und dem kostenlosen Premiumversand mit Prime.- Amazon Kids - Prime-Mitglieder erhalten die 1-Jahres-Mitgliedschaft Amazon Kids+ für 19,99 Euro statt 69 Euro. Amazon Kids+ ist eine Bibliothek mit über 10,000 beliebten und kindgerechten Büchern, Audible Hörbüchern und Hörspielen, Filmen, Spielen, TV-Serien und pädagogisch wertvollen Lern-Apps in nur einer Mitgliedschaft. Eltern haben die volle Kontrolle dank der benutzerfreundlichen Kindersicherung. Sie können zum Beispiel Bildschirmzeiten beschränken, Lernziele festlegen und Inhalte altersgerecht filtern, hinzufügen und entfernen.- Amazon Marken - Bis zu 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Amazon Marken, darunter Home- und Elektronikprodukte von AmazonBasics, Baby Must-haves von Mama Bear sowie Nahrungsergänzungsmittel von Amfit Nutrition.- Amazon Fashion - Ausgewählte Produkte von Marken wie Wrangler, Lee, Puma, Samsonite und Michael Kors zum Angebotspreis.- Elektronik - Fernseher von Samsung und Kamera-Objektive von Olympus- Computer & Zubehör - Microsoft Surface sowie Produkte von HP, Lenovo und Acer- Spielzeug - Spiele von KOSMOS und Ravensburger- Gaming - Produkte von PlayStation- Küche & Haushalt - Wassersprudler von SodaStream und Kaffeemaschinen von Melitta- Drogerie & Körperpflege - Pflegeprodukte von Nivea und Make-up von L'Oréal Paris- Haustier - Tierfutter von Felix Schon jetzt Angebote sichernBereits jetzt können Prime-Mitglieder von vielen Angeboten profitieren, u.a.:- Prime Video - Bis zum Prime Day gibt es für Prime-Mitglieder bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Filme und Serien sowie Filmklassiker für jeweils 3,89 Euro und Kultserien für jeweils 4,86 Euro.- Kindle Unlimited - Prime-Mitglieder, die Kindle Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können die ersten drei Monate ihrer Kindle Unlimited Mitgliedschaft kostenfrei genießen. Kindle Unlimited ermöglicht unbegrenzten Zugriff auf über 1 Million Kindle eBooks, eMagazine und Tausende Hörbücher, darunter Bestseller von Top-Autoren.- Amazon Marken - Bis zu 40 Prozent Rabatt auf ausgewählte Styles unserer Modemarken, darunter Goodthreads, Iris & Lilly, find. und Truth & Fable.- Amazon.de Prime VISA Karte - Noch bis zum 14. Oktober erhalten Prime-Mitglieder 50 Euro für die Anmeldung zur Prime VISA Kreditkarte. Shoppen und Sparen am Prime DayPrime-Mitglieder shoppen am Prime Day ganz entspannt und können mit vielen Angeboten ordentlich sparen. Kunden, die Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich auf Amazon.de/primeday (http://www.amazon.de/primeday) anmelden und Prime 30 Tage lang gratis nutzen.- AmazonSmile: Auf Smile.amazon.de (https://smile.amazon.de/gp/chpf/homepage?orig=%2F) finden Kunden das gewohnte Amazon-Angebot vor - mit dem Vorteil, dass AmazonSmile 0,5 Prozent vom qualifizierten Verkaufserlös ohne Extrakosten an eine gemeinnützige Organisation ihrer Wahl auszahlt. Über 20.000 Organisationen stehen zur Auswahl. Nach erstmaliger Auswahl einer Organisation bei Smile.amazon.de können Kunden nun auch ganz bequem AmazonSmile in der aktuellen Version der Amazon App für Smartphones (https://www.amazon.de/b?ie=UTF8&node=17343423031) nutzen. Zum Prime Day unter dem Menüpunkt "Einstellungen" aktiviert, unterstützen Kunden so mit jedem qualifizierten Einkauf über die App automatisch ihre Lieblingsorganisation - über den gesamten Prime Day und darüber hinaus.- Mit Alexa einkaufen: Neue Prime-Mitglieder erhalten einen Aktionsgutschein von 5 Euro, wenn sie sich über Alexa auf ihrem Echo-Gerät für Prime anmelden, indem sie hierfür bis zum 12. Oktober "Alexa, melde mich für Prime an" sagen. Der Aktionsgutschein wird dem Amazon Konto automatisch hinzugefügt.- Monatsabrechnung: Kunden profitieren beim Kauf auf Rechnung von einer bequemen Zahlungsfrist: Sie können ganz entspannt am Prime Day einkaufen, während die Zahlung erst zum 14. November fällig ist (also bis zu 1 Monat später).- Verlängerte Rückgabefristen: Amazon bietet zum Prime Day verlängerte Rückgabefristen. Alle Lieferungen, die am Prime Day bestellt und von Amazon verkauft und versendet wurden, können bis mindestens einschließlich 31. 