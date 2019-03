Amazon: Noch mehr Prime bei Prime!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

wie es scheint, will Amazon mit Prime künftig noch deutlicher überzeugen. Dies berichtete Achim Graf letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Amazon will seinen Prime-Kunden in Zukunft noch mehr Vorteile bieten als bisher und dadurch gleich selber profitieren. Die Entwicklung! Prime-Kunden bekommen bei Amazon kostenfreien Premiumversand, sowie Video- und Song-Streaming und in Zukunft soll auch die Lieferung am Wunschtermin hinzukommen. Dabei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.