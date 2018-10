Amazon, Netflix & Tesla: Sie bedrohen in den nächsten 14 Tagen die Märkte – Giftcocktail für die Börsen?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Heute startet die Berichtssaison in den USA durch die Großbanken JPMorgan Chase, Wells Fargo und Citigroup. Bald folgen die Anlegerlieblinge Netflix (WKN: 552484 – am 16. Oktober), Amazon (WKN: 906866 – am 25. Oktober), Tesla (WKN: A1CX3T – am 6. November) und Apple (WKN: 865985 – am 1. November).

Die Tech-Werte sind es, auf die sich alle Augen richten. Denn in den letzten Tagen bekamen diese im börsenweiten Abverkauf besonders auf die Mütze. Der Markt reagierte angesäuert auf die Äußerungen des neuen US-Notenbank-Bosses Powell, der in 2019 womöglich 3-4 Mal Zinsen anheben möchte. Tech-Werte reagierten besonders sensibel. Nicht auszudenken, was bei schlechten Zahlen passiert.





Schicken die Amis ihre Tech-Riesen auf die Rutsche?

Bei den Techs wird es besonders spannend und das aus gutem Grund. Flaggschiffe wie Amazon, Facebook und Netflix mit knapp 900, 500 und 150 Milliarden US-Dollar Börsenwert ziehen ganze Indizes nach unten.

Nach den Halbjahresberichten im Sommer waren vor allem Netflix (wir berichteten) und Facebook (wir berichteten) arg gestrauchelt und erreichten seitdem nicht mehr alte Höchststände. Beide Unternehmen hatten die Erwartungen der Investoren verfehlt.

