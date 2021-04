Amazon, Netflix & Co.: 4 Aktien mit lehrreichen Chartmustern!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Charts von Amazon.com, Inc. (NASDAQ,AMZN), Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX), Facebook, Inc. (NASDAQ:FB), und Golden Star Resources Ltd. (NYSE:GSS) können wertvolle Lektionen über den Markt lehren.

Was Sie wissen sollten

Die technische Analyse hat einen schlechten Ruf. Das ist nicht überraschend. Viele technische Analysten verstehen die Fundamentaldaten nicht. Schlimmer noch, einige sind Verfechter von bizarren Methoden wie der Gann-Analyse und harmonischen Charts.

Diese Dinge sind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung