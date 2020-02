Amazon Music erreicht 55 Mio. Zuhörer und fordert Apple und Spotify heraus

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Wenn man Diskussionen über die Konkurrenz im Bereich der Musikstreams hört, sind die beiden am häufigsten genannten Konkurrenten Spotify (WKN:A2JEGN) und Apple (WKN:865985). Doch während die beiden Spitzenreiter in den letzten Jahren um Abonnenten und Schlagzeilen gekämpft haben, ist ein anderer Rivale schnell zu einer ernsthaften Bedrohung des Status Quo geworden – Amazon (WKN:906866).

Der E-Commerce-Riese hat in der Vergangenheit seine Abonnentenzahlen nicht veröffentlicht. Wenn er gelegentlich einen Blick hinter den Vorhang freigibt, fehlen oft die Details. Allerdings hat das Unternehmen kürzlich eine seltene Kennzahl bezüglich seiner Abonnenten angegeben, eine Zahl, die deutlich zeigt, dass Amazon Music sowohl für Spotify als auch für Apple zu einer Bedrohung wird.

Auf dem Vormarsch

Amazon startete das Jahr 2020 mit der Ankündigung, dass seine Musik-Streamingdienste – Prime Music und Music Unlimited – zusammen 55 Mio. Kunden weltweit erreicht haben, sowohl bei den kostenlosen als auch bei den kostenpflichtigen Diensten. Das Unternehmen sagte auch, dass die Abonnements seiner kostenpflichtigen Stufe – Amazon Music Unlimited – allein im letzten Jahr um “mehr als 50 % gestiegen sind”. Das Unternehmen gab an, dass es in den USA, Großbritannien, Deutschland und Japan ein Wachstum von mehr als 50 % im Vergleich zum Vorjahr erreicht hat, während sich das Wachstum in Frankreich, Italien, Spanien und Mexiko mehr als verdoppelt hat. Amazon sagte auch, dass es eine werbeunterstützte Stufe in den USA, Großbritannien und Deutschland anbietet.

In typischer Amazon-Manier gab das Unternehmen keine Angaben darüber, wie viele zahlende Abonnenten es hatte, aber Untersuchungen des Analyse-Unternehmens MIDiA Research legen nahe, dass die Zahl der zahlenden Abonnenten bei Amazon Music etwa 50 Mio. betrug, da die kostenlose Stufe erst Ende 2019 eingeführt wurde und nur in einigen wenigen Märkten zu finden war.

Die Daten lassen vermuten, dass die Zahl der zahlenden Abonnenten von Amazon Music im Jahr 2019 um 16 Mio. gestiegen ist, was – wenn dies zutrifft – ein Wachstum von 47 % im Jahresvergleich bedeuten würde, was den von Amazon bereitgestellten Wachstumsraten entspricht. Zu Beginn des letzten Jahres hatte das Unternehmen Berichten zufolge 32 Mio. Abonnenten, was bedeutet, dass die Zahl der Abonnenten von Amazon Music Unlimited im Jahresvergleich um 70 % gestiegen ist. Der Wachstumskurs würde mit früheren Daten übereinstimmen, die vom Amazon Music VP Steve Boom bereitgestellt wurden, der sagte, dass das Unternehmen “Dutzende Millionen” von Hörern hatte und dass sich die Abonnenten von Amazon Music Unlimited zwischen November 2017 und April 2018 mehr als verdoppelt haben.

Äpfel mit Orangen vergleichen

Es ist schwierig, diese Zahlen zu relativieren, da wir nicht von allen drei Anbietern zum jeweiligen Zeitpunkt die Zahl der Abonnenten oder Wachstumsraten haben. Dennoch wissen wir Folgendes.

Apple hat sich mit Infos zurückgehalten und nur gelegentlich Updates bereitgestellt. Die letzte bestätigte Zahl, die uns vorliegt, stammt von Eddy Cue, Senior Vice President von Apple, der sagte, dass Apple Music im Juni 2019 über 60 Mio. Abonnenten hatte, wobei das Unternehmen seither über sein Wachstum geschwiegen hat.

Spotify ist das einzige der drei Unternehmen, das regelmäßig über seine Abonnentenzahlen informiert. Das liegt vor allem daran, dass Musik sein Hauptgeschäft ist, was bei Amazon oder Apple nicht der Fall ist. In seinen Finanzergebnissen zum dritten Quartal sagte Spotify, dass es das Quartal mit 113 Mio. zahlenden Abonnenten beendet hat, was einem Anstieg von 31 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Unternehmen gab auch an, dass es in 79 Märkten auf der ganzen Welt erhältlich sei. Spotify wird seine Ergebnisse zum vierten Quartal am Mittwoch, den 5. Februar, bekannt geben, bevor der Markt öffnet.

Ein großer und wachsender Markt

Das Streaming von Musik bleibt eine riesige Chance. Allein in den USA stiegen die Einnahmen aus dem Musikgeschäft in der ersten Hälfte des Jahres 2019 auf 5,4 Mrd. US-Dollar, was einem Zuwachs von 18 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Einnahmen aus dem Streaming-Geschäft sogar noch schneller wuchsen, nämlich um 26 % auf 4,3 Mrd. US-Dollar. Erstmals überstiegen die bezahlten Abonnements 60 Mio., und 80 % der Brancheneinnahmen entfielen auf Musik-Streaming.

Amazon will seinen Anteil am Markt, und der Technikgigant hat auch die Ressourcen, um dies zu erreichen – was durch sein anhaltend starkes Wachstum in diesem Bereich belegt wird. Außerdem kopiert Amazon durch die Einführung eines kostenlosen Angebots direkt Spotify, das seinen kostenlosen, werbefinanzierten Dienst nutzt, um neue, zahlende Abonnenten zu gewinnen.

Jetzt müssen Spotify und Apple nicht nur aufeinander aufpassen, sondern auch Amazon genau im Auge behalten.

