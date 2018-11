Amazon: Mord ist ihr Hobby?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Dover im US-Bundesstaat New Hampshire: Anfang 2017 soll dort ein Mann in einem Haus einen Doppelmord an zwei Frauen begangen haben. Bei der Tat zugegen: Amazons Sprachassistentin Alexa.

Wie das Online-Portal „Cnet" kürzlich berichtete, fordere das mit dem Fall betraute Gericht nun den US-Konzern auf, die Sprachaufzeichnungen des Lautsprechers herauszugeben, um mit dem akustischen Beweismaterial die Morde zweifelsfrei aufzuklären. Neben den Aufzeichnungen

Ein Beitrag von Marco Schnepf.