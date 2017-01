Amazon: Mit Mode auf Eroberungskurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

für die Anleger von Amazon gab es in der letzten Woche wieder Grund zur Freude. Wächst das Unternehmen doch stetig und mit der Offensive im Kleidungsgeschäft will man die Gewinne nun noch weiter steigern. Wird die neue Strategie Erfolg haben?

Noch stärker rein ins Bekleidungsgeschäft! Das Bekleidungsgeschäft wird bei Amazon in Zukunft noch weiter ausgebaut, zunächst einmal mit der Einführung einer eigenen Modelinie für Sportler.

Bereits eigene Marken im Sortiment! Schon seit dem vergangenen Jahr verkauft Amazon in den Vereinigten Staaten Kleidung und Schuhe eigener Marken. Die eigenen Kollektionen umfassen derzeit etwa 1.800 Artikel für Damen, Herren und Kinder und tragen Namen wie Franklin Tailored, North Eleven oder Lark & Ro. Hier gehen Analysten von Cowen & Co. davon aus, dass Amazons Umsatz im Modegeschäft im laufenden Jahr um rund 30 Prozent auf 27 Mrd. Dollar steigen kann.

Wachstum nach Europa geplant! Bisher sind die Amazon-Eigenmarken zwar in Europa noch nicht erhältlich, doch auch in der EU hat sich Amazon seine Marken bereits schützen lassen. Es scheint also etwas in Planung zu sein.

Zusätzlicher Extragewinn! Durch das stärkere Engagement bei Eigenmarken rechnen Experten mit einem zusätzlichen Gewinn je Aktie von 0,25 Dollar. Das entspräche einem Zugewinn von 118 Mio. Dollar. Und tatsächlich, Amazon kann auf diese Weise eine deutlich höhere Bruttomarge erwirtschaften. Denn während diese bei fremden Marken bei 35 bis 45 Prozent liegt, bringen Eigenmarken 60 bis 65 Prozent Marge.

Da auch die Aktie derzeit auf die eigene Rekordmarke zusteuert, haben die Aktionäre wohl keinen Grund zur Klage. Oder doch? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

