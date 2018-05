Amazon: Mobile Payment auf dem Vormarsch – was macht die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Das Bezahlen mit Bargeld avanciert immer mehr zu einer unpraktischen, nostalgischen und überholten Art des Geldtranfers. Außerhalb von Deutschland ist diese Entwicklung auf jeden Fall zu beobachten. China ist hier ein klarer Vorreiter in Sachen „Bezahlen per App“. Der Anteil der Bargeldzahlungen liegt in China mittlerweile bei nur noch etwa 30 Prozent. Aber auch in Europa ist die Zahl der Mobile ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.