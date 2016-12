Amazon: MILLIONENKLAGE durch Run DMC!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

einer der Gründer der angesehenen Rap-Band Run DMC nimmt aktuell Amazon ins Visier. In einer Klage werden nicht weniger als 50 Millionen USD Schadenersatz verlangt. Auch wenn es die Gruppe offiziell gar nicht mehr gibt, so werden bei Amazon dennoch jeden Tag Fan-Artikel aller Art verkauft. Der Name werde dabei missbräuchlich verwendet, da das Markenrecht bei dem Rapper Darryl McDaniels liege. Neben Amazon wurde auch Wal-Mart mit den gleichen Anschuldigungen im Bundesstaat New York angeklagt.

Wird die Marke verwässert?

Dem Kläger geht es nach eigenen Angaben nicht nur ums Geld, sondern auch um den eigenen Ruf. Das Anbieten von Geldbörsen, Kleidung und Co. mit dem Namen Run DMC verwässere die Marke und führe Käufer in die fälschliche Annahme, dass eine offizielle Unterstützung bestehe. Run DMC gilt als eine der einflussreichsten und erfolgreichsten Hip-Hop-Gruppen aller Zeiten und wurde 2009 in die Rock and Roll Hall of Fame ausgenommen. Aufgelöst wurde die Gruppe bereits im Jahr 2002, als eines der Mitglieder ermordet wurde. Die Aussichten für den Rechtsstreit stehen recht gut. Anders als bei anderen Klagen liegen den Vorwürfen eindeutige und nachvollziehbare Argumente zugrunde. Ob allerdings die angepeilte Schadenssumme erreicht wird, steht auf einem anderen Blatt. Amazon und Wal-Mart haben sich zu der Angelegenheit bisher nicht geäußert.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

