Amazon: Lieferung innerhalb von zwei Stunden!

Die Quartalszahlen-Saison hat begonnen. Kommende Woche ist es auch bei Amazon so weit: Am 26. April will das Unternehmen seine Geschäftszahlen zum ersten Quartal veröffentlichen. Dazu passend soll es wie bei solchen Ereignissen größerer US-Aktiengesellschaften inzwischen üblich einen „conference call“ geben. Per Live Webcast können das auch interessierte Aktionäre verfolgen. Zuletzt war bei Amazon aufgefallen, dass der Service für Nahrungsmittel-Lieferungen in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.