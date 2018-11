Amazon: Kurzfristig an einer wichtigen Hürde gescheitert!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Auch die Amazon-Aktie kann sich der negativen Stimmung an der Wall Street und dem auf den Technologieaktien lastenden Druck derzeit nicht entziehen. Der Wert, der bis zum 4. September auf ein neues Allzeithoch bei 2.050,50 US-Dollar angestiegen war, ist inzwischen in eine Korrektur übergegangen. Sie konnte auch durch den bis in die letzte Woche hinein vollzogenen Anstieg noch nicht beendet werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.