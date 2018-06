Amazon in der Kritik!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

in der letzten Woche haben die Anleger mit Interesse die Geschehnisse bei Amazon verfolgt. Marco Schnepf hat sich die Situation in einer Analyse einmal genauer angeschaut und folgendes Fazit gezogen:

Der Stand! Das von Amazon angebotene Gesichtserkennungssystem ?Rekognition? steht in der Kritik und Anleger fordern einen Verkaufsstopp an Behörden. Die Entwicklung! Kritisiert wird der Verkauf des Systems an Behörden weil dies die ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.