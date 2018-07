Amazon: Klartext der WallStreet – Die beste FANG-Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

This stock is set to soar! Unterstützung von der WallStreet hebt die Aktie von Onlineshopping-Gigant Amazon (WKN: 906866 / NASDAQ:AMZN) am Donnerstag auf ein neues All-Time-High.

Die Analysten von Canaccord gaben Amazon gestern nicht nur ein Kursziel von 2000 US$ (Kurspotential +14%), sondern lobten den Online-Retailer auch als König der FANG Aktien unter Facebook (WKN: A1JWVX / NASDAQ:FB), Apple (WKN: 865985 / NASDAQ:AAPL), Netflix (WKN: 552484 / NASDAQ:NFLX) und Google/Alphabet (WKN: A14Y6F / NASDAQ:GOOGL). Der Grund: Amazon hätte die „robustesten und dauerhaftesten Wachstumsaussichten.“

Gewinnentwicklung zieht nach – Cash-Cow Cloud-Sparte

Über die vergangenen Jahren zog auch die – mitunter vielkritisierte Gewinnentwicklung – an. Im ersten Quartal meldete Amazon einen Gewinn pro Aktie von 3,27 US$ (1,63 Mrd. US$), wobei das Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich über +100% betrug.

Mit horrenden Wachstumsraten (+49% Umsatzsteigerung in Q1) entwickelt sich Amazon Web Services (AWS) mit der Cloud-Sparte und das bereits seit Jahren.

Ein Coup nach dem anderen

Immer wieder dringt Amazon in „unternehmensfremde“ Bereiche vor und sichert sich dort große Stücke vom Kuchen. Der letzte Coup: Im Juni kündigte Amazon die Übernahme von PillPack an, einem Online-Händler von Medikamenten. Ähnliches passierte vorher im Bio-Sektor mit der Übernahme von WholeFoods.

Auch für das Subskriptionsmodell Prime sieht Canaccord „robuste Aussichten für das Kundenwachstum“.

