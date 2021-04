Amazon: Key by Amazon expandiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon (NASDAQ:AMZN) weitet seinen In-Garage-Lebensmittel-Lieferservice Key by Amazon auf mehr als 5.000 Städte in den USA aus. Der Service wurde im November in fünf Städten gestartet.

„Kunden, die Key In-Garage Grocery Delivery ausprobiert haben, haben den Service geliebt, weshalb wir ihn auf alle Städte ausweiten, in denen Amazon die Lieferung von Lebensmitteln anbietet", sagte Pete Gerstberger, Leiter von Key by Amazon. „Da ...



