Amazon: Kein Weihnachten ohne STREIK!

es ist bei Amazon mittlerweile ein gewohntes Bild. Kurz vor Weihnachten und damit mitten im umsatzträchtigsten Zeitraum des Jahres legen die eigenen Arbeiter vielerorts ihre Tätigkeiten nieder. Das ist auch dieser Tage nicht anders, die Gewerkschaft Verdi teilt aktuell mit, dass die Arbeiten an mehreren Standorten stillstehen. Dies betrifft Niederlassungen in Rheinberg und Werne in Nordrhein-Westfalen sowie im bayrischen Graben. Vorerst soll der Streik bis zum 24. Dezember, also bis zum Weihnachtsfest andauern. Auch in Koblenz, wo schon seit Montag gestreikt wird, herrscht bis dahin Stillstand.

Verdi pocht auf Tarifvertrag!

Mit den Streiks will Verdi Amazon dazu zwingen, einen Tarifvertrag abzuschließen, wogegen sich das Unternehmen aber weiterhin wehrt. Laut Verdi zeigen die Streiks aber eine deutliche Wirkung. Sie sollen zu spürbaren Engpässen und hohen Kosten führen. Bei einem der letzten Streiks ließen sich demnach über Stunden kilometerlange Staus an Lastwagen feststellen, die weder beladen noch entladen werden konnten. So beschreibt es zumindest das Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger von Verdi. Ob die Streiks in diesem Jahr mehr Erfolge feiern können als 2015 bleibt abzuwarten. Wirklich überrascht dürfte von der Entwicklung aber mittlerweile niemand mehr sein.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

