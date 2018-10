Amazon: Die Käufer dürfen jetzt nicht nachlassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie profitierte in diesem Jahr lange Zeit von der Beliebtheit der FAANG-Aktien und stieg bis zum 4. September auf ein neues Allzeithoch bei 2.050,50 US-Dollar an. Anschließend ging der Wert in eine Korrektur über, die immer noch nicht beendet ist.

Durch den Ende September gestarteten Versuch der Bullen, noch einmal ein neues Allzeithoch zu erreichen, hat sich im Chart ein Doppeltop ausgebildet. Ausgehend von dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.