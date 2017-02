Amazon: Das Jobwunder kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

verfolgt man die Nachrichten, könnte man meinen, Amazon hat den Goldesel gefunden. Nach Meldungen über den geplanten eigenen Frachtflughafen in Kentucky oder dem Schielen nach eigenen Containerschiffen kündigt Amazon den nächsten Hammer an: Amazon will in den kommenden Jahren 15.000 Stellen in Europa und sogar 100.000 Vollzeitstellen in Amerika schaffen. In Europa werden etwa 2.000 Stellen auf Deutschland und 5.000 auf Großbritannien entfallen. Trotz des Brexits und allen Unwägbarkeiten, die damit zusammenhängen, glaubt Amazon an diesen Standort.

Laut eigenen Angaben werden Menschen verschiedener Professionen, Qualifikationen und Berufserfahrung gesucht: Von Auszubildenden bis hin zu Ingenieuren und Softwareentwicklern.

Ist Amazon etwa der gute Samariter?

Natürlich liegt das oberste Ziel von Amazon nicht unbedingt in der Wohltätigkeit. Es kamen sogar Gerüchte auf, Amazon würde Donald Trump so bei der Realisierung seines versprochenen Jobwunders unterstützen. Dies ist höchstwahrscheinlich Humbug.

Die tatsächlichen Gründe für das Wachstum sind der Ausbau des Cloud-Geschäfts und des Sprachassistenten Alexa sowie neue Produkteinführungen. Der Fokus liegt für die Unternehmensleitung auch in Zukunft auf der Eroberung von Marktanteilen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Gastbeitrag von Elsa Heß.

